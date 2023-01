Dax-Rally: Börsenbarometer nimmt Hürde von 15.000 Punkten - Richtungsentscheidung am Nachmittag

Starker Jahresauftakt

Der deutsche Aktienindex startet mit viel Rückenwind ins neue Jahr. Am Donnerstag markierte das Börsenbarometer den höchsten Stand seit März 2022.

Frankfurt - Der Dax setzt seine Rallye im laufenden Jahr unbeirrt fort. Am Donnerstagvormittag legte der deutsche Leitindex am Vormittag um 0,5 Prozent zu und überwand damit die psychologisch wichtige Hürde von 15.000 Punkten. Mit einem Stand von 15.025 Punkten notiert der Dax auf dem höchsten Stand seit März 2022. Alleine seit Jahresanfang ist das deutsche Börsenbarometer damit um gut acht Prozent gestiegen. Der MDax der mittelgroßen Werte notierte am Donnerstag rund 0,3 Prozent fester bei 27.853 Punkten.

Für Rückenwind an der Börse sorgten zuletzt rückläufige Inflationsdaten und damit sinkende Zins-Sorgen. Zudem hat sich die Lage am europäischen Gasmarkt zuletzt deutlich entspannt. Auf der wichtigen niederländischen Handelsplattform TTF notierte die Megawatt-Stunde am Donnerstag bei 65 Euro und damit fast wieder auf dem Niveau vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Zugleich scheint die Zinswende der US-Notenbank Fed zu wirken. Am Anleihenmarkt gehen die Renditen tendenziell zurück.

Dax-Rallye: Donnerstagnachmittag wird‘s spannend

Allerdings ist es für eine Entwarnung noch zu früh. Bereits am Donnerstagnachmittag steht die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember an. Sie dürften eine wichtige Rolle für den weiteren Kurs der Fed spielen. Die Experten der Schweizer Credit Suisse rechnen damit, dass die Kerninflation ohne die besonders volatilen Lebensmittel- und Energiepreise gegenüber dem November leicht auf 5,7 Prozent gesunken sein dürfte.

Die Inflationsdaten aus den USA hätten sowohl das Potenzial, den Dax nachhaltig über die 15.000 Punkte zu heben, als auch die Rally der ersten beiden Börsenwochen des Jahres zumindest signifikant zu unterbrechen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Hinter dem Leitindex liege seit Anfang Oktober vergangenen Jahres ein Plus von mehr als 3000 Punkten. Die Bereitschaft dürfte hoch sein, bei einer Enttäuschung Gewinne einzustreichen.

Die optimistische Erwartung vor den Zahlen könnte eine etwaige Korrektur damit deutlich härter ausfallen lassen, fuhr Molnar fort. Auf der anderen Seite gebe es allerdings noch genug Anleger, die die Rally bislang lediglich mit einem Kopfschütteln begleitet haben, aber irgendwann die Geduld verlieren dürften, auf wieder billigere Kurse zu warten. „Geht die wilde Fahrt zum Jahresanfang also weiter, würden diese Anleger zum Katalysator der Rally“, resümierte der Experte. (utz/dpa)