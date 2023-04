Dax: Leichter Rückgang

Leichte Zurückhaltung im Dax sichtbar.

Der deutsche Aktienmarkt wird weiter gebremst.

Frankfurt/Main - Zurückhaltung vor der Vorlage von Quartalszahlen großer US-Technologie-Konzerne und eine trübe Stimmung im internationalen Bankensektor haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter gebremst. Der Dax gab gegen Mittag noch um 0,08 Prozent auf 15 851,96 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,69 Prozent nach unten auf 27 536,10 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.

In den USA werden am Dienstag Unternehmensberichte vorgelegt, die global für die Anlegerstimmung von Bedeutung sind. Zu nennen sind vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft nach US-Börsenschluss. Für Stimmungsdämpfer sorgten am Dienstag Banken nach Quartalszahlen der Schweizer UBS und der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic Bank, wo die dortigen Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr Geld abzogen als erwartet. (dpa)