Dax sinkt - Ölpreise steigen

Das Logo des Deutschen Aktien Index © Silas Stein via IMAGO

Die dritte starke Leitzinserhöhung in den Vereinigten Staaten in Folge sowie düstere Aussagen der US-Notenbank Fed zur weiteren Entwicklung haben den deutschen Aktienmarkt zum Handelsstart stark belastet.

Frankfurt/Main/Singapur - Der Leitindex Dax gab im frühen Handel 1,72 Prozent auf 12 548 Punkte ab. Der Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx folgte etwa im Gleichschritt nach unten. Der MDax fiel um 2,11 Prozent auf 23 405 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Der SDax sank 2,34 Prozent auf 11 016 Punkte.

Nach der Fed-Entscheidung, die Zinsen zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anzuheben, kommen vom US-Aktienmarkt eindeutig negative Signale. An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes am Mittwochabend auf die tiefsten Stände seit Juli gefallen. Die Anleger befürchteten mehr und mehr eine «harte Landung», hieß es bei der Credit Suisse. Für Aufmerksamkeit hätten vor allem Daten zu den prognostizierten Zinssätzen («Fed Dot-Plots») gesorgt, die mit einem Zinshoch von 4,6 Prozent im Jahr 2023 über den Erwartungen lägen.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,19 Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 83,26 Dollar. Die Preisentwicklung am Ölmarkt ist nach wie vor schwankungsanfällig. Für tendenziell steigende Preise sorgen die zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland infolge des Ukraine-Kriegs. Da Russland einer der größten Ölförderer der Welt ist, ziehen die Spannungen Risikoaufschläge am Erdölmarkt nach sich.

Auf der anderen Seite werden die Rohölpreise durch Konjunktursorgen und die straffe Geldpolitik vieler Zentralbanken belastet. Am Mittwochabend hob die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen zum dritten Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte an. Die höheren Zinsen lasten auf der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und damit auch auf dem Bedarf an Öl, Benzin und Diesel. (dpa)