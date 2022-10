Dax steigt dank Wall-Street-Rückenwind

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach einem starken Wochenstart hat sich die Erholung des deutschen Aktienmarktes beschleunigt. Börsianer verwiesen auf eine fester erwartete Eröffnung der New Yorker Wall Street nach überwiegend starken Quartalszahlen von US-Unternehmen. Unterstützung kam zudem von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen verschieben will, um den Markt zu beruhigen.

Frankfurt/Main - Die Zentralbank bezeichnete den Bericht allerdings als „ungenau“. Konjunkturdaten aus Deutschland hatten zwischendurch einen negativen Einfluss.

Am Dienstagnachmittag notierte der deutsche Leitindex 2,1 Prozent höher bei 12.915 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 2,3 Prozent auf 23.509 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,9 Prozent nach oben.

Europäische Autowerte hängten den Gesamtmarkt in der Erholung ab. So verbuchten die Papiere von Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und Porsche SE Kursaufschläge zwischen 2,3 und 4,9 Prozent.

Nachdem die Aktien der Lufthansa bereits am späten Montagnachmittag vom verdoppelten Gewinnziel für 2022 profitiert hatten, ging es am Dienstag um weitere 1,8 Prozent aufwärts.

Der Euro wurde zuletzt bei 0,9854 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Vortag auf 0,9739 Dollar festgesetzt.

Auf dem Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,15 Prozent am Vortag auf 2,24 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,29 Prozent auf 126,76 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,35 Prozent auf 137,09 Zähler. dpa