Dax steigt weiter trotz hoher Inflation

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Trotz erneut hoher Inflationsdaten aus Deutschland herrschte am Montag am deutschen Aktienmarkt weiter Aufbruchstimmung.

Frankfurt/Main - Hoffnungsvollere Nachrichten aus China wurden als Treiber dafür angesehen, dass der Dax erstmals seit mehr als einem Monat wieder über 14.500 Punkten stand - und dies am Ende deutlich. Mit einem Anstieg um 0,79 Prozent auf 14.575,98 Punkte verbuchte er den vierten Gewinntag in Folge. Der MDax stieg noch deutlicher um 1,47 Prozent auf 30.188,02 Punkte.

Als positiven Faktor nannten Händler, dass in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai von diesem Mittwoch an die Corona-Lockdown-Maßnahmen größtenteils wegfallen sollen. Damit könnte das Problem der derzeit gestörten weltweiten Lieferketten kleiner werden. Der Schwung ließ im Verlauf zeitweise etwas nach, nachdem bekannt wurde, dass die Teuerung in Deutschland mittlerweile an der Acht-Prozent-Marke kratzt. Am Ende orientierte sich der Dax aber wieder eher in Richtung Tageshoch. dpa