Dax steigt weiter und nähert sich Zwölfmonatshoch

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Auch dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen stieg der deutsche Leitindex in den ersten Minuten um 0,66 Prozent auf 15.608,79 Punkte. Das vor einer Woche erreichte Zwölfmonatshoch von 15.658 Punkten ist damit wieder nah.

Frankfurt/Main - Auch die anderen Indizes zogen weiter an: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,13 Prozent auf 28.975,30 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,67 Prozent auf 4308,76 Zähler. dpa