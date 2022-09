Dax über 13 000 Punkte-Marke - Gemeinschaftswährung kostet 0,9995 Dollar

Hauptsitz der Europäischen Zentralbank © IMAGO/imageBROKER/Firn

Am frühen Donnerstagnachmittag stieg der Dax, vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), über die 13 000 Punkte-Marke.

Frankfurt/Main - Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,70 Prozent auf 13 006,71 Punkte. Damit setzt er sich weiter von seinem Zwischentief aus der Vorwoche bei 12 603 Punkten ab.

Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte. Experten verweisen auf die extrem hohe Inflation, die die Währungshüter nun zum Handeln zwinge. Im August war in der Eurozone die Jahresinflationsrate auf 9,1 Prozent geklettert und damit so hoch wie noch nie seit Einführung des Euro.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte am Donnerstag wenige Minuten nach der Eröffnung um 1,08 Prozent auf 25 267,36 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,6 Prozent höher.

Unterstützung kommt von den wichtigsten US-Indizes, die am Mittwoch von Anfang an Stärke gezeigt und dem Dax damit bereits am Nachmittag aus der Verlustzone geholfen hatten. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte. Auch die asiatischen Handelsplätze meldeten am Donnerstag überwiegend Gewinne, vor allem in Japan ging es deutlich bergauf.

Euro vor EZB-Zinsentscheid knapp unter der Parität zum US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp unter der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9995 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9885 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag steht klar im Zeichen der Geldpolitik. Am Nachmittag trifft die EZB ihren Zinsentscheid. Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist angesichts der sehr hohen Inflation so gut wie sicher. Allerdings ist nicht klar, in welchem Ausmaß die Zinspolitik gestrafft wird. Analysten rechnen mehrheitlich mit einem großen Schritt um 0,75 Prozentpunkte. Allerdings gibt es auch einige Experten, die mit einem etwas kleineren Schritt um 0,5 Punkte rechnen. An den Finanzmärkten setzen die Investoren eher auf einen größeren Schritt. (dpa)