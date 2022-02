Ukraine-Krise: Dax mit tiefrotem Wochenstart - Beim Tanken droht jetzt der nächste Preissschock

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Ukraine-Konflikt wird in der neuen Woche auch an der Frankfurter Börse zu einer immer größeren Belastung.

Frankfurt/Main - Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag geht es nun auch für den Dax* weiter deutlich bergab.

So rutschte der deutsche Leitindex kurz nach der Handelseröffnung um über 500 Punkte ins Minus und fiel mit einem Minus von 3,3 Prozent zugleich unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 3,6 Prozent auf 32.205 Punkte. Die nächste wichtige Dax-Marke liegt jetzt bei 14.800 Punkten. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, droht ein Rückschlag um weitere 1000 Zähler, warnen Charttechniker.

Auch wenn an der Börse immer noch die Hoffnung bestehe, dass es statt einer russischen Invasion in der Ukraine zur Wochenmitte doch noch zu diplomatischen Fortschritten komme, seien viele Anleger gezwungen, sich wegen der steigenden geopolitischen Risiken von ihren Aktienbeständen zu trennen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Ukraine-Krise treibt Preise für Rohöl

Unterdessen zieht der Ölpreis weiter an. Die Preise für die Sorten Brent und WTI steigen am Montag jeweils etwa zwei Prozent und sind mit 96,16 beziehungsweise 94,94 Dollar je Barrel so teuer wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. „Wenn es Truppenbewegungen gibt, wird der Brent-Preis problemlos über die Marke von 100 Dollar springen“, prognostiziert Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

Damit dürften auch die Spritpreise weiter anziehen. Bereits in den vergangenen Wochen sind die Preise für Benzin, Super und Diesel deutlich gestiegen. Erst in der vergangenen Woche hatte etwa der Preis für einen Liter Super E10 mit 1,725 Euro je Liter ein Rekordhoch erreicht.

(dpa/rtr/utz) *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA