Dax vor EZB-Zinssignalen mit weiteren Verlusten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Der Dax verzeichnet seinen dritten Verlusttag in Folge. Hellofresh und Zalando büßen stark ein, nur Beiersdorf ist eine positive Ausnahme.

Frankfurt/Main - Kurz vor geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) steuert der Dax auf den dritten klaren Verlusttag in Folge zu. Der deutsche Leitindex sank am Donnerstag in der ersten Handelsstunde kurz unter 14 300 Punkten auf ein Monatstief. Gegen Mittag verlor er noch 0,67 Prozent auf 14 349,45 Punkte. Der MDax, der zeitweise unter 30 000 Punkte gefallen war, gab zuletzt etwas moderater um 0,38 Prozent auf 30 065,09 Zähler nach. Kursgewinne bei Beiersdorf wegen neuer Aussagen zum Ausblick stützten etwas.

Am Freitag werden frische US-Verbraucherpreisdaten erwartet, zuvor aber dürfte die EZB wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende in der Eurozone einleiten.

Hellofresh und Zalando trifft es besonders stark

Angesichts der Erwartungen an die EZB standen einmal mehr Wachstumswerte aus der Technologiebranche unter Druck. Die Titel des Chipkonzerns Infineon verloren 2,3 Prozent, besonders stark traf es aber einige derzeit schwankungsreiche Internet-Konzerne aus dem Dax: Hellofresh und Zalando büßten 5,4 und 6,2 Prozent ein.

Anleger fürchten bei den Online-Händlern schon länger, dass die hohe Inflation die Konsumentennachfrage dämpft, steigende Zinsen das Wachstum gefährden und die Lieferkettenprobleme anhalten. An diese Hauptprobleme der Branche erinnerte der schwedische Modehändler Boozt, der die Jahresziele einstampfte. Auch die im SDax notierten Aktien von About You sanken um 4,2 Prozent.

Höhere Verluste von 5,2 Prozent mussten ansonsten die Anleger von Hochtief einstecken. Grund ist eine Kapitalerhöhung, die die Gewinne für bestehende Aktionäre verwässert. Der Baukonzern beschafft sich mit dem Verkauf von gut sieben Millionen neuen Aktien frisches Geld für die vollständige Übernahme der australischen Tochter Cimic. Der Kurs orientierte sich am Preis der Transaktion, der auf 57,50 Euro festgelegt wurde.

Schwerer erwischte es nach dem zuletzt erreichten Hoch seit 2008 auch die Aktionäre von Wacker Chemie, deren Papiere nun wieder fünf Prozent weniger wert sind.

Beiersdorf-Papiere kommen in Schwung

Eine positive Ausnahme in der Dax-Familie waren vor allem die 5,3 Prozent höheren Beiersdorf-Papiere, die in Kürze in die erste Börsenliga zurückkehren. In Schwung gekommen sind sie wegen optimistischer Signale, denn für 2022 peilt der Konsumgüterkonzern nun einen Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielspanne an. Die Titel sprangen über der 100-Euro-Marke auf ein Hoch seit September. Die Titel des Konkurrenten Henkel avancierten im Schlepptau mit plus 1,2 Prozent zum Dax-Spitzenreiter.

Auch die Aktien von Heidelberger Druck setzten sich nach durchwachsenem Start mit 1,1 Prozent im Plus ab. Ein von Experten als ambitioniert gewerteter Ausblick konnte die Papiere des Maschinenbauers stützen. dpa