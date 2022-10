Dax vor starker Oktober-Bilanz

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Am letzten Handelstag im Oktober kann der Dax nochmals knappe Gewinne draufsatteln. Nachdem er sich in diesem Monat bislang schon um mehr als 9 Prozent erholt hatte, gingen es Anleger nach einer starken Vorwoche aber etwas langsamer an.

Frankfurt/Main - Gegen Nachmittag lag der Leitindex mit 0,09 Prozent im Plus bei 13.254,59 Punkten. Mit bis zu 13.290 Zählern hatte er im Verlauf einen Höchststand seit Mitte September erreicht.

Auch der EuroStoxx bewegte sich am Nachmittag knapp im Plus, während der MDax um 0,28 Prozent auf 23.717,58 Zähler zulegte. In New York gab der Dow Jones zum Auftakt um 0,8 Prozent nach. Er hat im Oktober mit einem Anstieg um bislang 14 Prozent aber noch eine größere Schippe draufgelegt.

Anders als befürchtet wurden die Aktien von Fresenius und FMC zu einer Stütze für den Dax, obwohl der Medizinkonzern und seine Dialyse-Tochter ihre Prognosen senkten. Es wurde aber schnell klar, dass diese in den Kursen wohl eingepreist waren. Unter Händlern hieß es, einige Anleger witterten wohl eine Einstiegschance. Die Titel von Fresenius erholten sich um 5,5 Prozent. Die FMC-Aktien zogen an der Dax-Spitze um 6,3 Prozent an.

Der Euro fiel: Am Nachmittag wurden 0,9902 US-Dollar für ihn gezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 0,9951 Dollar festgesetzt. Auf dem deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,06 Prozent auf 2,1 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,33 Prozent auf 127,58 Punkte zu. Der Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 138,85 Zähler nach. dpa