Deal mit Aldi: Philipp Lahm will sein Sorgenkind „Schneekoppe“ wieder auf Kurs bringen

Großer Auftritt im TV, das war für Philipp Lahm in seiner Zeit als Bayern-Star an der Tagesordnung. Jetzt macht er vor der Kamera wieder eine gute Figur - als Werbefigur für Aldi und gesunde Ernährung.

Auf dem Platz war Philipp Lahm ein begnadeter Stratege – und jetzt fährt er auch als Unternehmer eine klare Strategie! Der frühere Bayern-Kapitän ist mit seiner Philipp Lahm Holding GmbH an sechs Unternehmen beteiligt. Die bekanntesten Firmen in seinem Portfolio als Geschäftsmann – der Pflegeproduktehersteller Sixtus und Lebensmittelhersteller Schneekoppe – sind gleichzeitig auch seine größten Sorgenkinder. Doch damit soll jetzt Schluss sein! Denn Lahm will seine Firmen wieder auf Vordermann bringen.

Bei Schneekoppe ist der frühere DFB-Kapitän seit Januar 2018 Mehrheitseigner. Die Firma wurde bereits 1927 gegründet, in den vergangenen Jahren gab es unzählige Inhaber-Wechsel, dementsprechend schlecht geht es dem Unternehmen wirtschaftlich – und es macht Verluste. Größtes Problem: Schneekoppe-Produkte wie Leinöl, Leinsamen oder Müsli waren lediglich in ausgewählten Apotheken, Reformhäusern, Drogerien oder eben im Internet-Handel zu finden.

Lahm über seine Schneekoppe-Offfensive bei Aldi

Jetzt startet Lahm eine große Schneekoppe-Offensive und hat dafür den Discounter-Riesen Aldi mit an Bord geholt. Denn: Ab heute gibt es ausgewählte Bio-Produkte des Lebensmittelherstellers bei Aldi zu kaufen. „Wir wollen als Traditionsunternehmen gemeinsam mit Aldi schauen, dass Schneekoppe wieder eine relevante Marke im Markt wird in Sachen gesunde Ernährung. Wir wollen es schaffen, gesunde Ernährung zugänglich zu machen“, erklärt Lahm die Zusammenarbeit mit dem Discounter. Der Unternehmer erhofft sich, dass durch die Präsenz bei Aldi mehr Schneekoppe-Produkte gekauft werden und somit der Umsatz steigt. Was es zu kaufen gibt? „Es ist ein Basisangebot zum Kochen, Backen und Trinken“, so der Weltmeister-Kapitän, der vor allem Quinoa und den Bananen-Mandel-Riegel seinen potenziellen Kunden ans Herz legt.

Zu drastischeren Maßnahmen muss der 35-jährige Firmenboss bei Sixtus greifen, seit 2017 hält er am Pflegeproduktehersteller 100 Prozent. Dort müssen sich 15 Mitarbeiter einen neuen Job suchen, bereits im Januar wurden die Betroffenen darüber informiert. Als Lahm Sixtus übernahm, waren noch 35 Mitarbeiter gemeldet, ein Jahr zuvor sogar noch 40. Von einem Gesundschrumpfen ist die Rede.

Lesen Sie auch: Philipp Lahm am Tegernsee: Wie er sich sein neues Leben nach dem Fußball vorstellt (Merkur.de)

Warum der frühere Bayern-Spieler einen solch harten Konsolidierungskurs fährt, zeigen die Zahlen im Bundesanzeiger: 2016 verbuchte Sixtus einen Jahresfehlbetrag von ungefähr 1,2 Millionen Euro, 2017 waren es knapp 670 000 Euro. Nächster Schritt ist der Umzug der Firmenzentrale von Hausham (Landkreis Miesbach) nach Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) Ende des Jahres. Dort entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne der neue Firmensitz, wo neben Sixtus auch Schneekoppe untergebracht wird. Das Unternehmen verspricht sich eine „Hebelwirkung für beide Marken“. So könne man die Themen Körperpflege (Sixtus) und bewusste Ernährung (Schneekoppe) „aus einer Hand“ entwickeln.

Und ein Aldi ist dann übrigens auch nur wenige 100 Meter vom neuen Firmensitz entfernt.…