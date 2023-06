Mehrwertsteuer in der Gastro wieder rauf auf 19 Prozent? Dehoga warnt vor „Preisschock“

Von: Amy Walker

Noch bis Ende des Jahres bleibt die Umsatzsteuer in der Gastronomie bei 7 statt 19 Prozent. Der Dehoga Bayern hofft auf eine dauerhaft niedrige Steuer - und Finanzminister Christian Lindner (FDP).

München – Sie sollte eigentlich nur übergangsweise gelten, um der Gastro-Branche in der Pandemie unter die Arme zu greifen: die Reduzierung der Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent. Doch daran hat sich die Gastronomie gewöhnt, will ungern ab 2024 zurück zur höheren Mehrwertsteuer. Für eine Verlängerung der niedrigen Steuer spricht aber auch die hohe Inflation. Steigen die Abgaben, werde das sicher an die Kunden weitergegeben, erklärte der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Bayern, Thomas Geppert, am Dienstag gegenüber Merkur.de - und warnte vor einem „Preisschock“.

Gastro-Branche steht vor vielen Herausforderungen

Die aktuelle Krisenregelung gilt noch bis Ende 2023. Für Thomas Geppert ist das Thema aber von so entscheidender Bedeutung, dass er jede Gelegenheit nutzt, um eine Ausweitung anzumahnen. „Sieben Prozent muss bleiben, sonst kommen viele Betriebe in Existenznot“, sagte er.

Tatsächlich steht die Gastronomie vor großen Herausforderungen, vor allem die Pandemie hängt den Betrieben noch nach. Noch immer liegen die Umsätze deutlich unter denen in Vorkrisenzeiten: Anfang des Jahres 2023 verzeichneten die Betriebe 16 Prozent weniger Umsatz als noch Anfang 2019. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor.

Noch dazu kommt der akute Fachkräftemangel, Forderungen nach höheren Löhnen und die noch immer sehr hohe Inflation, vor allem bei Lebensmitteln.

Lindner und Scholz sind für dauerhafte Senkung

Aus Sicht von Geppert sind das alles Gründe genug, die Mehrwertsteuer in seiner Branche dauerhaft zu senken. „Nach der Pandemie gibt es bei den Betrieben keine Rücklagen mehr“, sagte er. 19 Prozent Umsatzsteuer müssten Gaststätten zwangsläufig an Kunden weitergeben – die Preise würden also nochmal steigen.

Entscheiden muss das aber die Bundesregierung. Und die ist sich auch bei diesem Thema nicht einig. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich schon im Wahlkampf 2021 für eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer ausgesprochen. Und in einem Interview mit dem Fachmagazin „Gastgeber Bayern“ sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) seine Unterstützung für die Entfristung von 7 Prozent Umsatzsteuer zu.

Doch bei den Grünen ist man anderer Meinung. Und auch innerhalb der SPD gibt es zwei vorherrschende Meinungen. Erst in der vergangenen Woche gab es Beratungen zum Thema im Finanzausschuss – einen Antrag von CDU und CSU lehnte die Bundesregierung aber ab. Dabei verwiesen SPD und Grüne auf die angespannte Haushaltslage. Durch eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie entgingen dem Staat jährlich mehr als drei Milliarden Euro, so die Argumentation. Das könne man sich, wenn man die Schuldenbremse einhalten möchte, aktuell nicht leisten.

Das Thema ist damit aber wohl noch längst nicht vom Tisch. Der Finanzminister versprach zumindest der Dehoga, innerhalb der Koalition „weiterhin mit fröhlicher Penetranz dafür werben.“