Der Immo-Deal mit Ihren Kindern: Wohnung steuerfrei vererben

Immobilien werden seit diesem Jahr in einem neuen Verfahren bewertet. Oft könnten Erbschafts- und Schenkungssteuer deutlich höher werden. So können Sie Immobilien trotzdem steuerfrei vererben.

München – Die neue steuerliche Bewertung von Immobilien hat gravierende Folgen für künftige Erben: In vielen Fällen werden Erbschaft- und Schenkungsteuer erheblich höher. Doch es gibt Abhilfe, denn mit gut geplanten Schenkungen lassen sich Zahlungen ganz vermeiden.

Erbschaftsteuer: Das neue Bewertungsverfahren von Immobilien

Das Bewertungsverfahren von Immobilien, das als Grundlage zur Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer gilt, wurde zum 1. Januar 2023 angepasst. „Das Gesetz sieht vor, dass Immobilien möglichst auf Marktniveau bewertet werden“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Hier gab es Nachbesserungsbedarf, denn die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren vor allem in den Ballungsgebieten enorm gestiegen. Erben, die eine Immobilie verkaufen, erzielen heute ein Vielfaches an Gewinn.

Höhere Steuern: Die Folgen des neuen Verfahrens

„Die Bemessungsgrundlage zur Steuerberechnung wurde geändert, nicht aber die Freibeträge“, kritisiert die Steuerexpertin. Deshalb fordert der Bund der Steuerzahler auch eine Anpassung der Freibeträge. Diese sind jetzt schneller ausgeschöpft, sodass künftige Erben in vielen Fällen erheblich mehr Erbschaft- oder Schenkungsteuer bezahlen müssen. Experten gehen davon aus, dass eine Steigerung der Steuerbeträge um 20 bis 30 Prozent zu erwarten ist. Doch es gibt auch jetzt noch Auswege aus dem Steuer-Dilemma.

Deswegen können Schenkungen Sinn ergeben

Anstatt Vermögen nach dem Tod zu vererben, kann es schon zu Lebzeiten verschenkt werden. „Steuerlich wird vererben und verschenken gleichbehandelt, es gelten dieselben Freibeträge und Steuerklassen“, sagt Karbe-Geßler. So können Eheleute und Lebenspartner 500.000 Euro steuerfrei erben, Kinder 400.000 Euro.

Einen gravierenden Unterschied gibt es aber: „Die Freibeträge bei Schenkungen lassen sich mehrfach nutzen. Alle zehn Jahre kann ein Wert in Höhe des Freibetrags steuerfrei verschenkt werden“, sagt Nazanin Reißler, Fachanwältin für Erbrecht in München. Das heißt bei der Immobilienübertragung: Möglichst früh damit anfangen. Schenkungen lassen sich notfalls auch rückgängig machen, zum Beispiel dann, wenn der Schenker selbst verarmt. Das schreibt das Gesetz vor. Der Fall der Verarmung tritt ein, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten nicht mehr erfüllt werden können oder Sozialhilfe beantragt werden muss.

Mit Schenkungen die Pflichtteil-Ansprüche reduzieren

Mit Schenkungen lassen sich auch Pflichtteils-Ansprüche reduzieren – was etwa dann gewünscht sein kann, wenn manche Familienmitglieder mehr bekommen sollen als andere. Grundsätzlich kann über eine Schenkung ein Teil des Vermögens ausgegliedert werden, wie Rechtanwältin Reißler erklärt. Pflichtteile können sogar ganz vermieden werden, wenn alle Vermögenswerte rechtzeitig per Schenkung übertragen wurden. Rechtzeitig heißt zehn Jahre müssen verstreichen, damit die Schenkung in Gänze wirksam ist.

So übertragen Sie die Immobilie steuerfrei an Ihre Kinder

Ein Haus im Wert von 1,2 Millionen Euro lässt sich innerhalb von 20 Jahren in drei Etappen von je 400.000 Euro an Sohn oder Tochter steuerfrei übertragen: Die erste Übertragung kann beispielsweise am 1. Mai 2023 stattfinden, die zweite zehn Jahre später am 1. Mai 2033 und die dritte am 1. Mai 2043. Was viele nicht wissen: „Gehört das Haus beiden Elternteilen, kann ein Kind auch in einem Schritt 800.000 Euro steuerfrei erwerben, nämlich von jedem Elternteil 400.000 Euro“, sagt Reißler. Ebenso unbekannt ist vielen, dass die Schenkung einer selbst bewohnten Immobilie an den Ehepartner als Familienheim immer steuerfrei ist, egal wie viel Haus oder Wohnung wert sind. Auch eine Schenkung über Umwege kann sinnvoll sein: Von der 1,2 Millionen-Euro-Villa überträgt die Mutter der Tochter einen Immobilienwert von 400.000 Euro, ihrem Ehemann ebenso. Nach zehn Jahren kann die Tochter von beiden Elternteilen je 400.000 Euro erben und hat somit das komplette Haus erhalten.

Lebenslanges Wohnrecht und Nießbrauchrecht beachten

In einem Schenkungsvertrag, der vom Notar beurkundet werden muss, können Klauseln verankert werden, die die Interessen des Schenkenden schützen. Zwei der wichtigsten sind dabei das lebenslange Wohnrecht oder das Nießbrauchrecht. (von Anette Jäger)