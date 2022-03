Desktop-App deckt Mängel bei vertraglich vereinbarten Leistungen im heimischen Internet auf

Stecker eines Netzwerkkabels © Thomas Trutschel/photothek.net / IMAGO

Nach Messungen einer staatlichen Desktop-App ist das Festnetz-Internet in Deutschland in vielen Haushalten sehr viel schlechter als es vertraglich vereinbart wurde.

Bonn - Wie die Bundesnetzagentur mit Hauptsitz in Bonn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, bekamen Verbraucher im Rahmen eines seit Dezember gültigen Minderungsrechts bisher knapp 15 000 sogenannter Messprotokolle. Dabei sei «fast ausschließlich» ein Minderungsanspruch festgestellt worden - die Leistung hatte also so große Mängel, dass die Verbraucher einen Anspruch auf eine niedrigere Bezahlung hatten. Wie hoch die Minderung ist, besagen die Protokolle nicht - das sollen die Verbraucher mit ihren Anbietern klären.

Netzagentur-Chef Klaus Müller sagte, man freue sich, dass das Messtool «breitbandmessung.de» gut angenommen werde. «Wir helfen Tausenden Verbraucherinnen und Verbrauchern, ihrem Provider eine Minderleistung nachzuweisen.»

Internettarife enthalten ein Produktinformationsblatt, in dem der Anbieter die maximale, die minimale und die normalerweise zur Verfügung stehende Datenrate angibt. Von diesen Vorgaben darf es keine «erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig

wiederkehrende Abweichung» geben, wie ein Gesetz besagt. Die Ergebnisse der Festnetz-Messungen belegen nun aber Defizite, aus denen sich Rechtsansprüche ableiten lassen.

Ähnliche Messungen hatte es schon in den vergangenen Jahren gegeben, sie hatten beim Festnetz ebenfalls eine Diskrepanz zwischen den vertraglichen Vorgaben und der Wirklichkeit gezeigt. Ein Rechtsanspruch ergab sich aus den älteren Messungen aber nicht - das ist erst seit Mitte Dezember der Fall. (dpa)