H&M: Deutlich höherer Quartalsgewinn als erwartet

H&M-Logo © IMAGO/mix1

H&M überrascht mit starken Quartalszahlen.

Stockholm in Schweden - Der Nettogewinn belief sich im Zeitraum März bis Mai auf 3,29 Milliarden Kronen (279 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das war zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, aber bedeutend mehr, als Analysten erwartet hatten. Gegen Mittag verbuchte die H&M-Aktie an der Stockholmer Börse einen Kurszuwachs von elf Prozent.

Das Unternehmen meldete außerdem einen um 20 Prozent verringerten Lagerbestand und erklärte, es sei auf dem besten Weg, seine Bestände an nicht verkaufter Kleidung weiter zu reduzieren. „Die Sommerkollektionen wurden gut angenommen und das dritte Quartal ist gut gestartet“, erklärte H&M-Chefin Helena Helmersson. „Die Voraussetzungen für mehr Wachstum und Profitabilität entwickeln sich weiterhin positiv.“

Ende Mai hatte die Kette 4399 Geschäfte weltweit - 303 weniger als ein Jahr zuvor. Nach Unternehmensangaben ist die Eröffnung von rund 100 neuen Standorten geplant, während rund 200 geschlossen werden sollen. pe/hcy