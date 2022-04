Deutlicher Abwärtstrend: Sorte E10 unter zwei Euro

Teilen

Bildausschnitt einer Zapfsäule (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer / IMAGO

Der Rückgang bei den Spritpreisen ist im vollen Gange und lässt den Preis bei Superbenzin unter zwei Euro pro Liter fallen.

München - Die Sorte E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 1,987 Euro, wie der ADAC mit Sitz in München am Montag mitteilte. Am Samstag war die Zwei-Euro-Marke erstmals seit den Allzeithochs durch den Ukraine-Krieg unterschritten worden. Auch bei Diesel setzte sich der Rückgang fort. Am Sonntag kostete ein Liter des Kraftstoffs 2,045 Euro.

Damit hat sich der Abwärtstrend wieder beschleunigt. Seit Montag vergangener Woche hat sich Super E10 um 7,7 Cent pro Liter verbilligt, Diesel sogar um 12,8 Cent. «Der Wettbewerb wirkt, es geht in die richtige Richtung, in Richtung Normalmaß», hieß es dazu vom ADAC, gegründet in Stuttgart: Allerdings gebe es weiter großen Spielraum für Preissenkungen: «Der Preis für E10 müsste auf jeden Fall unter 1,90 liegen.»

Die Spritpreise hatten in den ersten Wochen des Ukraine-Krieges nie gekannte Höhen erreicht. Zwischenzeitlich kostete Diesel laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,321 Euro pro Liter. E10 schlug mit 2,203 Euro zu Buche. Seither ging es wieder ein gutes Stück bergab, allerdings ist ein Liter Diesel nach wie vor 38,2 Cent teurer als vor Kriegsbeginn, E10 um 23,7 Cent. (dpa)