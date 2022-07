Deutsche Bahn bietet Fahrradgepäckservice günstiger an

Aktuell ist in der Bahn nicht immer genug Platz für die Mitnahme von Fahrrädern (Symbolbild) © IMAGO/Sascha Steinach

Das Fahrrad in der Bahn mitzunehmen, ist aktuell aufgrund des hohen Andrangs manchmal schwierig, daher bietet die Deutsche Bahn Vergünstigungen beim Gepäckservice an.

Berlin in Deutschland - Die Deutsche Bahn (DB) bietet ihren Fahrradgepäckservice aktuell bis zum 30. September günstiger an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Statt 49,90 Euro kostet der Versand 29,90 Euro.

Viele Bahnfahrerinnen- und Bahnfahrer möchten ihr Fahrrad mitnehmen; dieses Interesse ist mit dem Neun-Euro-Ticket noch gestiegen. Die Bahn hat nach eigenen Angaben allein in den ersten zwei Wochen des Neun-Euro-Tickets mehr als eine Million Kundinnen und Kunden mit ihren Fahrrädern in den Regionalzügen befördert. Nicht immer konnten wegen des hohen Andrangs alle Fahrgäste mit Fahrrädern mitreisen.

Beim Fahrradgepäckservice holt Hermes das Fahrrad zuhause ab und bringt es an das Wunschziel innerhalb Deutschlands, und zwar am übernächsten Werktag. Die Rabattaktion ist auf eine bestimmte Anzahl limitiert; die Vergünstigung wird laut DB "im Rahmen der Verfügbarkeit gewährt". ilo/hcy