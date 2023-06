Deutsche Bahn: Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit EVG kommende Woche

Zug der Deutschen Bahn (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) werden ihre Verhandlungen in der nächsten Woche fortsetzen.

Berlin in Deutschland - Ein Gespräch der Verhandlungsführenden in kleiner Runde am Montag in Frankfurt sei „konstruktiv“ verlaufen, erklärten beide Tarifpartner. „Auf der Grundlage dieses Gesprächs werden die Verhandlungen ab dem 12. Juni, voraussichtlich in Berlin, fortgesetzt.“

Die EVG hatte in der vergangenen Woche bereits neue Streiks angekündigt, nachdem die Verhandlungen erneut abgebrochen worden waren. Schließlich vereinbarten die Tarifpartner aber doch ein weiteres Gespräch. Auch unter Verweis auf den Feiertag am Donnerstag in einigen Bundesländern sowie den evangelischen Kirchentag in Nürnberg zum Ende der Woche nahm die Gewerkschaft die Streikdrohung vorerst wieder zurück.



Die Verhandlungen laufen bereits seit Monaten und gestalten sich schwierig. Die EVG verlangt bei zwölf Monaten Laufzeit zwölf Prozent mehr Lohn für alle Beschäftigten, aber mindestens 650 Euro mehr. Die Bahn bietet bislang eine rein prozentuale Erhöhung von zwölf Prozent für untere, zehn Prozent für mittlere und acht Prozent für höhere Einkommen sowie einen steuerfreien Inflationsausgleich von insgesamt 2850 Euro an.

Die EVG beharrt vor allem auf der Mindesterhöhung, von der die unteren Einkommen profitieren würden. Sie stößt sich außerdem an der angebotenen Laufzeit von 24 Monaten im Angebot der Bahn. Inhaltlich erklärten Bahn und Gewerkschaft nun lediglich, dass in den Verhandlungen ab kommendem Montag „alle für beide Seiten wesentlichen Themen erörtert“ würden. pe/pw