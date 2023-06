Gewerkschaft der Lokführer gründet Genossenschaft und will so Druck erzeugen

Von: Dirk Walter

Teilen

GDL-Chef Claus Weselsky © Sebastian Willnow

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) steigt bald in die Tarifverhandlungen ein – am 31. Oktober läuft der aktuelle Tarifvertrag aus. Druck erzeugen will sie bis dahin mit der Gründung einer Genossenschaft.

München/Berlin – Noch ein Bahntarifkonflikt: Nach der EVG steigt demnächst auch die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) in die Tarifverhandlungen ein – am 31. Oktober läuft der aktuelle Tarifvertrag aus. Druck erzeugen will sie bis dahin mit der Gründung einer Genossenschaft. Eine Gewerkschaft als Personaldienstleister – so etwas gab es noch nie.

Die GDL gründet eine FairTrain eG, eine Genossenschaft. Die Lokführer sollen bei ihren Arbeitgebern kündigen und in die Genossenschaft als Mitglieder eintreten. Die FairTrain würde dann als Personaldienstleister auf dem Wege der Arbeitnehmerüberlassung Lokführer an die einzelnen Bahnunternehmen wie DB Fernverkehr, Regio oder auch Go-Ahead und Transdev quasi ausleihen.

Genossenschaft erzeugt fragende Gesichter

Die Genossenschaft war als Geheimprojekt vom GDL-Vorstand monatelang vorbereitet worden, seit 2. Juni ist sie gegründet. Jetzt sollen – für einen Anteil von 500 Euro – möglichst viele der 22 000 Lokführer in die Genossenschaft eintreten. „Wir versprechen kein Schlaraffenland“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag vor Gewerkschaftsmitgliedern in Berlin, aber „einen wertschätzenden Umgang, einen fairen Umgang“.

Auf dem Gewerkschaftstag gestern in Berlin gab es viele fragende Gesichter, als die Gründung vorgestellt wurde. „Das müssen wir erst einmal verdauen“, sagte ein Mitglied. Andere sehen die Genossenschafts-Gründung als Basis, um die durchaus saftigen Tarifforderungen im Herbst mit Durchschlagskraft zu vertreten. Die Idee: Wenn möglichst viele GDL-Mitglieder jetzt Genosse werden oder aber zumindest bei ihrem Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis verlangen und so ihre Wechselwilligkeit signalisieren, steigt der Druck. „Es wird knallen“, prophezeite ein GDL-Mitglied.