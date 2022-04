Deutsche Bahn hat Ostern mehr Fahrgäste befördert als vor Corona-Pandemie

DB- ICE Zug © IMAGO/Martin Wagner

Die Deutsche Bahn (DB) hat dieses Jahr über die Osterfeiertage mehr Fahrgäste verbuchen können als vor der Corona-Pandemie.

Berlin in Deutschland - Von Gründonnerstag bis Ostermontag fuhren 1,8 Millionen Menschen mit dem Zug, das waren etwa 20 Prozent mehr als Ostern 2019, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Erstmals habe der Konzern damit bei Fahrgastzahlen und Auslastung wieder Vorkrisenniveau erreicht.

Die DB hatte über Ostern 50 Sonderzüge eingesetzt und damit ihr Sitzplatzangebot erhöht. Die zusätzlichen Züge kamen vor allem zwischen Berlin und München sowie Berlin und Nordrhein-Westfalen zum Einsatz, wie der Konzern mitteilte. Auf diesen Verbindungen war die Nachfrage besonders hoch. Der reisestärkste Tag im Bahn-Fernverkehr war der Ostermontag.



Viele Bahn-Reisende mussten in den vergangenen Tagen allerdings längere Fahrzeiten und zusätzliche Umstiege in Kauf nehme, wie die Bahn erklärte. Denn das Baupensum sei in diesem Jahr so hoch, dass auch reisestarke Zeiten wie Ostern nicht ausgespart werden könnten. Die DB investiere gemeinsam mit Bund und Ländern in diesem Jahr die Rekordsumme von 13,6 Milliarden Euro in die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur.

Die Bahn hatte schon im März eine "Bauspitze" verzeichnet, wie sie mitteilte: "Noch nie zuvor war an so vielen Stellen im Schienennetz gleichzeitig gebaut worden." Das und die gleichzeitig stark steigenden Reisendenzahlen nach den Corona-Lockerungen wirkten sich auf die Pünktlichkeit im Fernverkehr aus. Im vergangenen Monat waren demnach nur 71,1 Prozent der Züge pünktlich. ilo/cne

Urteil: Bahn darf nicht zur Auswahl von Anrede zwischen Mann und Frau zwingen



Die Deutsche Bahn darf eine Klagende nicht-binärer Geschlechtszugehörigkeit bei der Nutzung von Angeboten nicht dazu zwingen, bei der Anrede zwischen Mann oder Frau auswählen zu müssen. Es bleibe bei einem Unterlassungsanspruch gegen das Unternehmen, teilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Dienstag mit. Das Gericht bestätigte mit seiner bereits am Donnerstag getroffenen Entscheidung ein Urteil des Frankfurter Landgerichts.



Vor diesem hatte eine Bahncard-Inhaberin mit nicht-binärer Geschlechtsidentität gegen die Vertriebstochter der Bahn geklagt. Der Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde der klagenden Partei lautete demnach seit Oktober 2019 "ohne Angabe". Die Klagende versuchte vergeblich, die für die Bahncard hinterlegten Daten hinsichtlich der geschlechtlichen Anrede anzupassen. Zudem muss ein Nicht-Registrierter auch beim Onlineticketkauf zwingend zwischen einer Anrede als Frau oder Herr auswählen.



Die klagende Partei vertrat deshalb die Ansicht, ihr stehe ein Anspruch auf Entschädigung und Unterlassung zu, weil das Verhalten der Bahn diskriminierend sei. Das Landgericht bestätigte Ende August den Unterlassungsanspruch. Die zwingende Auswahl einer Anrede als Frau oder Herr im Zusammenhang mit der Bahncard oder beim Onlinekartenkauf stelle eine Benachteiligung im Sinn des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes dar, hieß es im damaligen Urteil.



Das Gericht räumt der Bahn jedoch eine Frist von einem halben Jahr ein, um den Zustand zu ändern. Einen Anspruch auf Entschädigung gestanden die Richter der klagenden Partei nicht zu. Die Bahn ging gegen das Urteil in Berufung - jedoch ohne Erfolg.



Das Oberlandesgericht verwarf die Berufung, weil sie nicht innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eingelegt wurde. Damit verbleibt es bei dem Unterlassungsanspruch gegen das Unternehmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Bahn kann innerhalb eines Monats Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof einlegen. awe/cfm