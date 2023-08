Deutsche Bahn: Kein unbefristeter Streik nach EVG-Urabstimmung

Von: Lisa Mayerhofer

Bei der Deutschen Bahn droht in den nächsten Wochen kein unbefristeter Streik. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Bei der Deutschen Bahn droht in den nächsten Wochen kein unbefristeter Streik. Bei der Urabstimmung der EVG haben sich die Mitglieder gegen einen Arbeitskampf ausgesprochen.

Berlin – Die Bahngewerkschaft EVG hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn am Montag das Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt gegeben. Demnach haben sich weniger als die nötigen 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für einen solchen Arbeitskampf ausgesprochen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag am Rande einer EVG-Sitzung erfuhr. (lma/dpa) Mehr in Kürze