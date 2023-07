Deutsche Bahn: Konkurrenz für den ICE – Superzug aus Italien soll auch nach München rauschen

Von: Patrick Freiwah

Frecciarossa FS ETR 1000 bald auch in Deutschland? Der Hochgeschwindigkeitszug von Trenitalia nahe der Brennerbahn. © IMAGO/Markus Mainka

Von München nach Mailand in nur wenigen Stunden per Zug? Die italienische Bahn möchte den Frecciarossa schon bald durch die Alpen auch bis nach Deutschland schicken.

Rom/München - Auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn könnte neben dem ICE bald ein weiterer Hochgeschwindigkeitszug zugegen sein: Die italienische Eisenbahngesellschaft expandiert in andere Länder und hat hierbei auch das Schienennetz der Bundesrepublik Deutschland auserkoren. Laut Medienberichten will das Unternehmen mit dem Schnellzug Frecciarossa spätestens 2026 deutsche Städte ansteuern. Zunächst soll die Strecke Mailand - München bedient werden, auch eine Erweiterung nach Berlin ist geplant, wie die FAZ schildert.

Die Transferzeit per Zug von der bayerischen Landeshauptstadt an den Stiefel würde sich im Vergleich zu heute deutlich reduzieren: Die Verbindung in die italienische Modemetropole ist aktuell mit über sieben Stunden veranschlagt, mit dem Frecciarossa („Roter Pfeil“) könnte die Fahrt auf knapp vier Stunden reduziert werden, so der Bericht. Per Nachtzug dauert die Fahrt von Bayern nach Norditalien sogar über elf Stunden. Auch Frankfurt ist ein Wunschziel der italienischen Trenitalia: Derzeit müsste man von der Main-Metropole mehrmals umsteigen, um beispielsweise nach Mailand zu kommen.

Deutsche Bahn: Konkurrent Trenitalia will mit Superzug nach Deutschland

Der EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann aus Südtirol erklärte zu den Plänen, dass das Flaggschiff der italienischen Bahnflotte künftig auch nach Deutschland fährt: „Wenn der Frecciarossa über den Brenner fährt, wäre das ein Qualitätssprung.“ Der Politiker befürwortet vor allem die damit einhergehende Entlastung der Straßen und weiterer Infrastruktur.

Eine wesentliche Rolle bei den Plänen von Trenitalia dürften Fördergelder der Europäischen Kommission spielen: Die EU bezuschusst ausgewählte, internationale Bahnverbindungen mit dem Ziel, Personentransport von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Ziele sind ambitioniert: Bis 2030 soll das Aufkommen verdoppelt werden, bis 2050 sogar verdreifacht. Zunächst soll der rote Superzug offenbar einmal am Tag je Richtung verkehren, ehe später die Verlängerung in weitere deutsche Städte geplant ist.

Inwiefern das Angebot von Trenitalia dann zur Konkurrenz für die Deutsche Bahn wird, ist eine spannende Frage. Aus Sicht von Trenitalia-Chef Luigi Ferraris ist mit der problembehafteten Deutschen Bahn AG eine Zusammenarbeit geplant: Demnach soll die Erweiterung nach Deutschland in Zusammenarbeit mit der DB vollzogen werden, Kosten und Gewinn geteilt werden.

Hinderlich für das Vorhaben seien zum einen hohe Gleisgebühren, außerdem habe der italienische Hochgeschwindigkeitszug (bis zu 300 km/h) in Deutschland noch keine Genehmigung, was langwierige Verfahren und hohe Kosten nach sich zieht. „Wenn ich in die Zukunft blicke, glaube ich, dass sich der wirkliche Wettbewerb nicht zwischen uns und der Deutschen Bahn oder der SNCF (französische Bahngesellschaft, Anm. d. Red.) abspielen sollte, sondern zwischen dem kollektiven Schienenverkehr und dem privaten Schienenverkehr“, wird Ferraris in der Zeitung zitiert.

In anderen Ländern ist Trenitalia mit der Expansion weiter: In Frankreich hat der Reisekonzern das Langstreckenmonopol der Staatsbahn SNCF mit dem TGV-Schnellzug beendet und bietet Fahrten zu teils deutlich günstigeren Preisen an:

Im deutschen Regionalverkehr ist das Unternehmen übrigens bereits seit Jahren engagiert, über die Tochtergesellschaft Netinera.

Deutsche-Bahn-Monopol: Spanien als Vorbild für liberalen Hochgeschwindigkeitsverkehr

Als Paradebeispiel für die Liberalisierung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs dient wohl Spanien: Das Zugmodell Frecciarossa 1000 ist seit 2022 eines von drei Angeboten unterschiedlicher Dienstleister. Neben Trenitalia, das für den spanischen Markt mit der Airline Air Nostrum die Betreibergesellschaft Iryo ins Leben rief, kämpft auch die spanische Gesellschaft Renfe sowie die französische Ouigo mit dem TGV um Kunden, was sich zwangsläufig auf die Preise für Verbraucher auswirkt.

Drei Bahngiganten, die im Hochgeschwindigkeitsnetz des Eisenbahnsystems unter gleichen Bedingungen konkurrieren? In Deutschland ist dies aktuell noch undenkbar, zu stark ist das Monopol der Deutschen Bahn. Wettbewerb ist nämlich das, was offenbar auch Trenitalia als Tochter der italienischen, staatlichen Eisenbahngesellschaft FS stark gemacht hat. Ferraris erklärt: „Konkurrenz ist immer gut. Sie macht die Unternehmen schneller, effizienter und auch schlanker.“

Ein wesentlicher Grund für das Erstarken des Staatskonzerns sei demnach, dass es mit NTV in Italien mittlerweile einen weiteren Anbieter gebe, der seinerseits Hochgeschwindigkeitszüge betreibt. Mitgründer ist übrigens Ferrari-Chef Luca di Montezemolo. Schon dieser hegt seit einem Jahrzehnt den Traum, mit seinen Schnellzügen auch nach Deutschland zu fahren - bislang jedoch vergeblich.

Trenitalia-Chef Ferraris heiße dagegen sogar in Italien auch französische und deutsche Unternehmen (also die DB) willkommen, sich auch in das Hochgeschwindigkeitsnetz einzuklinken. Selbst denke das Unternehmen bereits weiter: Auch Osteuropa, Indien sowie die Vereinigten Staaten sollen bei den Überlegungen in der Chefetage eine Rolle spielen.

Ende 2022 hat die Deutsche Bahn einen Milliardenauftrag in Ägypten an Land gezogen. (PF)