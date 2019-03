Deutsche Bahn kündigt Veränderungen an, die nicht allen schmecken dürften  

Die Deutsche Bahn nimmt Veränderungen an ihrem neuen Bordgastronomie-Konzept vor. Einige etablierte Gerichte werden von der Karte genommen.

Berlin - Aufschnitt und Käse aus dem Frühstücksangebot in den Bordbistros und -restaurants zu streichen, sei „ein bisschen zu radikal“ gewesen, sagte Alexander Thies, Leiter Bordservice bei der Bahn, auf der Reisemesse ITB in Berlin. Beides komme nun zurück. Nach Bahn-Angaben sollen sich in den ICE- und IC-Zügen außerdem bald Rührei und Rostbratwürstchen wieder getrennt voneinander bestellen lassen. Für die Bahn rollen insgesamt 650 Restaurants und Bistros über das deutsche Schienennetz.

Deutsche Bahn: Das Aus für Königsberger Klopse und weitere etablierte Gerichte

Die neue Speisekarte der Bahn gilt seit Dezember 2018. Unter anderem gibt es seitdem das Chili con carne mit Schmand und die Currywurst mit Tortilla-Crunch. „Vertraut und doch anders“ soll das Angebot sein, sagte Thies. Manche vorher für lange Zeit in den Speisewagen etablierten Gerichte wie die Königsberger Klopse seien von der Karte genommen. Insgesamt seien die Kundenreaktionen überwiegend positiv, sagte Thies.

