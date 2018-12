Millionen Menschen im Zug unterwegs - so (un)pünktlich war die Bahn an Weihnachten

Für Millionen Menschen hieß es an Weihnachten nicht „driving home for christmas“ - denn sie wählten den Zug für die Heimreise. Pünktlich waren die Züge der Bahn nicht immer...

Berlin - Im Weihnachtsverkehr waren die Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlicher unterwegs als in den Monaten zuvor. Von vergangenem Samstag bis Mittwochvormittag waren mehr als 85 Prozent der IC-, EC- und ICE-Züge pünktlich, teilte die Bahn am Mittwoch in Berlin mit. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass rund 15 Prozent verspätet waren.

Die Pünktlichkeit betrug im November durchschnittlich 70,4 Prozent, im Oktober waren es 71,8 Prozent. Ein Zug ist nach Definition der Bahn unpünktlich, wenn er mehr als fünf Minuten nach der geplanten Ankunft im Bahnhof einfährt.

Deutsche Bahn: An Weihnachten 400.000 Reisende zusätzlich - 44 zusätzliche Züge eingesetzt

Vergangenes Weihnachten waren nach damaligen Angaben einer Bahn-Sprecherin mehr als 90 Prozent aller Züge pünktlich. Ein Bahn-Sprecher wies am Mittwoch jedoch darauf hin, dass eine Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlich liegenden Feiertage schwierig sei.

In diesem Jahr transportierte die Bahn nach eigenen Angaben von Donnerstag bis Heiligabend rund 2,4 Millionen Passagiere im Fernverkehr. Dies seien mehr als 400.00 Reisende zusätzlich. Insgesamt wurden 44 zusätzliche Fernzüge eingesetzt, um den Weihnachtsreiseverkehr zu bewältigen. Kurz vor den Feiertagen hatten auch Streik-Wellen die Bahn arg gebeutelt.

Ganz andere Probleme hatte die Bahn ausgerechnet an Heilig Abend in München: Dort stießen zwei ICE-Züge beim Rangieren zusammen - Sachschaden im sechsstelligen Bereich war die Folge, wie Merkur.de* berichtet.

