Deutsche Bahn rechnet mit fünf Millionen mehr Fahrgästen - sollte dieser Plan umgesetzt werden

Noch mehr Fahrgäste würde die sprichwörtliche Pünklichkeit der Deutschen Reichsbahn bringen❗

...die ganz ohne KI realisiert wurde...nur mit ambitionierten Fachkräften, die man jetzt aus Profitgründen bis auf ein Minimum reduziert hat...

Schönes Beispiel:

Mein sehr mainstreamkonformes, ökologisches Töchterlein organisierte ein Fanilientreffen im Schwarzwald (herrliche Gegend..Schnee schon im Herbst trotz Klimawandel).

Natürlich wurde die Reise per Internet per Bahn gebucht. Ich bevorzugte dann doch lieber das Auto....zumal ja Jemand die Öko-Touristen vom Bahnhhof zum Bauernhof im Wald bringen mußte.

Bei der Ankunft lag die Verspätung noch bei akzeptablen 2 Stunden.

Bei der Rückfahrt ging es bis tief in die Nacht...Anschlußzüge verpaßt.. ;-))

Zumindest für Geschäftstermine sollte man sich auf ein ordentliches Auto mit Verbrennungsmotor verlassen, nicht auf umweltschonendes Chaos❗