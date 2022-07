Deutsche Bahn: Reisende können Fernfahrten wegen Hitze verschieben

ICE (Symbolbild) © IMAGO/Arnulf Hettrich

Wer mit dem Fernverkehr der Deutschen Bahn reist kann aufgrund der Hitze seit Dienstag seine Fahrten auf Wunsch verschieben.

Das erlaubt eine von dem Unternehmen gewährte Wärme-Sonderkulanz, die noch bis zum Mittwoch gilt. Demnach ist die Zugbindung für bereits vorab gebuchte Tickets aufgehoben. Entsprechende Fahrten können bis Mittwoch kommender Woche in jedem beliebigen Zug nachgeholt werden.



Das Angebot richtet sich nach Angaben der Bahn an alle Kundinnen und Kunden, die ihre für Dienstag oder Mittwoch geplante Reise aus Sorge vor den hohen Temperaturen lieber verschieben möchten. Es gilt aber lediglich für Tickets des Fernverkehrs, die schon im Voraus bis spätestens Montag gebucht wurden.



Die Wärmekulanz greift laut Unternehmen nur auf Strecken, die von der aktuellen Hitzewelle betroffen sind. Die Aufhebung der Zugbindung gilt dabei auch für Tickets aus den Kategorien der Sparpreise sowie Super-Sparpreise. bro/pw

Lauterbach ruft zur Hilfe für ältere Menschen wegen Hitzewelle auf



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angesichts der Hitzewelle zur Hilfe für Ältere aufgerufen. "Ihr Leben ist in den nächsten Tagen in Gefahr", schrieb Lauterbach am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Jüngere Menschen sollten daher auf Ältere achten und sie "an die Bedeutung von ausreichendem Trinken und Kühle erinnern".

Bei älteren Menschen seien oft Temperaturempfinden und Durstgefühl gestört. "Rücksicht und aktive Hilfe sind jetzt notwendig", betonte der Minister.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag verbreitet Höchstwerte von 34 bis 38 Grad angekündigt, im Südwesten und Westen sind demnach örtlich bis zu 40 Grad möglich. Wie der DWD am Mittag twitterte, gibt es bislang schon vier neue Rekorde an Wetterstationen.



Am Mittwoch wurde von Westen her wechselnde Bewölkung mit Schauern und teils kräftigen Gewittern erwartet. Im Osten und Südosten dagegen bleibt es noch meist sonnig. Dort kann es wieder 34 bis 40 Grad heiß werden. hex/ul