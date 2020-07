Inmitten der Corona-Krise: Deutsche Bahn vergibt Milliarden-Auftrag - Maßnahme könnte Fernverkehr revolutionieren

Die Deutsche Bahn bestellt inmitten der Corona-Krise Hochgeschwindigkeitszüge. Der Milliardenauftrag steht für eine Wende in der Verkehrspolitik.

Berlin - Bahnchef Richard Lutz ist vom Trend zur umweltfreundlichen Reise mit dem Zug trotz herber Einbrüche in der Corona-Krise* überzeugt. Für rund eine Milliarde Euro hat der Vorsitzende der Deutschen Bahn bei Siemens nun 30 neue Hochgeschwindigkeits-ICE bestellt. Schon in zwei Jahren sollen die ersten Züge rollen.

Nächste ICE-Generation schon bald im Einsatz: München von Anfang an dabei

Das wird möglich, weil die nächste ICE-Generation auf einer erprobten Plattform des Siemens Valero (Prototyp-Baureihe der Sparte Siemens Mobility) aufbaut. Für die Fahrgäste bringt der Zug einige Verbesserungen: Neu sind etwa Fensterscheiben, die Mobilfunkstrahlen durchlassen. Verkehrsminister Andreas Scheuer will den Bau von Sendemasten in der Nähe der Trassen fördern. Zur Standardausrüstung werden Fahrradplätze und Räume für Familien mit Kindern gehören. Auch ein barrierefreier Zugang per Lift ist vorgesehen.

+ Zunächst soll der ICE 4 auf den Strecken zwischen Köln und München sowie Berlin und München eingesetzt werden. © dpa / Christophe Gateau

Zunächst soll der neue ICE auf den Strecken zwischen Köln und München sowie Berlin und München eingesetzt werden. Auch für die beiden Routen nach Paris kommt der Superzug in Betracht. Mit 320 Kilometern pro Stunde ist er deutlich schneller als der ICE 4, der es auf 250 km/h in der Spitze bringt. Derzeit sind 303 ICE im Einsatz. Innerhalb der kommenden sechs Jahre kommen etwa 120 Züge dazu. Die Zahl der Sitzplätze steigt damit von knapp 160.000 auf rund 220.000. Die Bahn werde damit zu einer klimafreundlichen Alternative im Fernverkehr, hofft Scheuer.

Neue Superzüge für die Deutsche Bahn: Siemens wittert Verkehrswende

„Der Auftrag sichert mehrere Werke und Tausende Arbeitsplätze“, sagt Siemens-Vize Roland Busch. Auch bei 50 Zulieferern werde damit Arbeit erhalten. Siemens sieht den Trend zur Bahnfahrt auch als Teil der Verkehrswende und daraus entstehender Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft. „Die Verkehrswende wird die Blaupause für andere Länder sein“, glaubt Busch. Sein Unternehmen hat weltweit schon 1000 Exemplare des Zugs verkauft.

Vor zwei Jahren, im Juli 2018, hatte die Deutsche Bahn am Münchner Hauptbahnhof* in einer Zeremonie das neue Vorzeigemodell ICE 4 in Szene gesetzt.