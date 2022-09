Pünktlichkeit auf Kosten der Fahrgäste: Bahn streicht über 1.000 Anschlusszüge auf ihrer Buchungsplattform

Von: Dirk Walter

Die Deutsche Bahn streicht die Anzeige von zahlreichen Anschlusszügen auf ihren Buchungsplattformen. © Roberto Pfeil/dpa

Der angespannten Zug-Situation will die Deutsche Bahn mit einer neuen Änderung entgegenwirken. Doch die ist nicht zugunsten der Reisenden, sondern zugunsten der Bahn.

München – Wie man eine schlechte Nachricht gut verpackt, zeigte am 10. August dieses Jahres die Pressestelle der Deutschen Bahn. Unter der Überschrift „DB verstärkt Service-Team im Fernverkehr um 1.000 Mitarbeitende“ berichtete die Bahn, dass sie auf die „aktuell angespannte Betriebslage“ reagieren wolle.

Video: Nahezu jeder zweite Fernzug zu spät - Bahn bleibt unpünktlich

Deutsche Bahn streicht Anzeige von knappen Anschlussverbindungen aus digitalen Medien

Allerdings nicht mit pünktlicheren Zügen – obwohl die Quote im Fernverkehr im August mit 56,8 Prozent auf den schlechtesten Wert seit Einführung der Pünktlichkeitsmessung abgerutscht ist. Sondern mit einer Änderung, die der IT-Abteilung der Bahn wahrscheinlich einige Anstrengungen abverlangt hat: Knappe Anschlussverbindungen, die aufgrund der notorischen Verspätung der ICE-Flotte in der Regel nicht eingehalten werden können, werden ab sofort in den digitalen Auskunftsmedien (etwa über bahn.de) nicht mehr angezeigt.

Michael Peterson, erst seit Juli Fernverkehrschef der Deutschen Bahn, ließ sich mit der euphemistischen Aussage zitieren: „Wir machen das Reisen besser planbar.“

Was das konkret heißt, illustrierte auf der Insider-Plattform Drehscheibe.de ein spürbar frustrierter Bahnfan am Beispiel des IC „Nordfriesland“, der von Westerland/Sylt bis Stuttgart fährt. Der Zug erreicht täglich laut Fahrplan Köln Hbf um 16.50 Uhr, ist aber so oft verspätet, dass Bahnkunden den Anschluss-ICE Richtung Frankfurt (Abfahrt 16.54 Uhr) nicht erreichen. Daher wird der Anschluss jetzt nicht mehr angezeigt. Ebenso erging es dem ICE Richtung Leipzig/Dresden, den ein Reisender im IC „Nordfriesland“ normalerweise ab Mainz erreichen würde. Währenddessen wird ein Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket von vielen Verbrauchern herbeigesehnt. Der Chef des Verbands der Verkehrsunternehmen rechnet bereits ab Januar mit einem neuen Spar-Ticket.

Deutsche Bahn streicht knappe Anschlüsse - 1.000 Verbindungen betroffen

Der IC „Nordfriesland“ ist dabei nur ein Beispiel. „Damit unsere Fahrgäste ihre Anschlusszüge zuverlässiger erreichen, haben wir rund 800 Anschlussverbindungen mit weniger als zehn Minuten Umsteigezeit aus unserem Angebot genommen“, bestätigt eine Bahnsprecherin. Laut Drehscheibe.de sind es sogar über 1.000 Verbindungen, darunter auch 47 ab München Hbf. Die Kopfstände, die die ITler der Bahn dafür anstellen mussten, kann man sich vorstellen. Sie mussten „virtuelle Verspätungen“ einbauen, damit der Anschluss in den Fahrplanmedien nicht mehr auftaucht. Will man mit dem IC „Nordfriesland“ wirklich nur nach Köln, wird nach wie vor 16.50 Uhr als Ankunftszeit angezeigt.

Die Änderung soll wohl auch Disponenten entlasten, damit sie sich auf die wirklich wichtigen Anschlüsse konzentrieren können. Auswertungen haben laut Drehscheibe.de ergeben, dass 90 Prozent der möglichen Anschlüsse von weniger als zehn Fahrgästen genutzt werden. Wichtig für die Bahn sind nur Anschlüsse ab 25 Umsteigern. Aber die Änderung kann auch für Ärger sorgen: Sollte der IC „Nordfriesland“ beispielsweise doch einmal pünktlich ankommen, entgeht Reisenden, die die Verbindung nicht im Kopf haben, ein real fahrender Anschlusszug. Sie können dann auf den nächsten Zug warten. (dw)