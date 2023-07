Deutsche Bahn: Test von selbstfahrenden Zügen in den kommenden drei Jahren

Logo der Deutschen Bahn © Revierfoto/Imago

Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden drei Jahren selbstfahrende Züge testen.

Berlin in Deutschland - Ähnlich wie Autos beim autonomen Fahren sollen die Züge durch intelligente Sensorik ihr Umfeld erkennen und selbstständig auf Hindernisse reagieren, wie die DB am Donnerstag in Berlin erklärte. Das Projekt Automated Train könne helfen, Züge der DB in Zukunft flexibler und häufiger einsetzen zu können.

Zunächst sollen bis 2026 ein Regionalzug von Siemens und ein Zug der S-Bahn Stuttgart mit den modernen Sensorsystemen ausgerüstet werden. Die Regionalbahn werde dann den Weg vom Abstellgleis zum ersten Bahnhof selbstständig und ohne Lokführerin oder Lokführer zurücklegen. Die S-Bahn sammele zusätzliche Daten, um Hindernisse besser erkennen zu können. Ziel sei es, den Schienenverlauf in Echtzeit zu erfassen und die Position von Zügen genau zu bestimmen.



Das Projekt, an dem neben der Bahn und Siemens acht weitere Unternehmen beteiligt sind, wird mit knapp 43 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. mb/ilo