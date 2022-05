EU-Gipfel debattiert über Hilfe für die Ukraine und Verteidigung

Deutsche Bahn will die Ukraine mehr beim Getreide-Export unterstützen

DB Cargo © IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Deutsche Bahn (DB) will mehr Getreide aus der Ukraine transportieren.

Mainz in Deutschland - "Angesichts der drohenden Hungersnot in Teilen der Welt und des enormen Bedarfs, Millionen von Tonnen ukrainisches Getreide in die Welt zu exportieren, werden wir als DB Cargo in Abstimmung mit dem Bund weitere Aufträge und Zugfahrten organisieren", sagte DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Donnerstagsausgabe).

"Wir tun alles, was wir als Unternehmen aus sozialer Verantwortung heraus tun können." Zurzeit fahre DB Cargo mit Tochtergesellschaften in Polen und Rumänien mehrere Züge täglich mit Getreide an verschiedene Seehäfen. "Nun geht es darum, diese Agrarexporte auszuweiten. Ziel sind tragfähige Verbindungen bis an die Seehäfen der Nordsee und des Schwarz- und Mittelmeeres."

Wegen der Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen durch Russland ist die Ukraine dringend auf alternative Exportwege angewiesen, um Getreide ins Ausland zu exportieren. Zurzeit stecken in der Ukraine nach Angaben der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) knapp 25 Millionen Tonnen Getreide fest. Das Land sucht daher dringend nach Ausweichrouten.



Wegen der unterschiedlichen Spurweiten müssen Güterzüge jedoch an der Grenze umgeladen werden. In die Gegenrichtung hat DB Cargo über die "Schienenbrücke Ukraine" nach drei Monaten Krieg rund 700 Containerladungen mit humanitären Hilfsgütern in die Ukraine transportiert, teilte ein Bahnsprecher dem RND mit. Es handelt sich um Spenden von Kommunen, Firmen und Privatpersonen. Nach wie vor werden zahlreiche Lebensmittel, Hygieneartikel oder auch Mittel des täglichen Bedarfs versendet.



Mittlerweile werden auch viele technische Hilfsgüter auf der Schiene transportiert. Laut Angaben eines Bahnsprechers wurde zum Beispiel ein komplettes Wasserkraftwerk mit Pumpen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein geliefert. Ebenso rund 1.400 Solaranlagen für Privathaushalte, ein Autokran oder drei Containerladungen mit Tierfutter und Tiermedizin vom Zoo Berlin für den Zoo in Kiew. fml

EU-Gipfel debattiert über Hilfe für die Ukraine und Verteidigung



Kurz vor dem EU-Sondergipfel am Montag ist noch immer nicht klar, ob die Mitgliedsstaaten sich auf einen Importstopp für russisches Öl einigen können. Es ist sogar noch unklar, ob darüber auf dem Gipfel verhandelt wird oder nicht. Fest eingeplant sind hingegen Diskussionen über die weitere Unterstützung der Ukraine, die Sicherung der Getreideexporte sowie Verteidigungs- und Energiepolitik. Ein Überblick über die wichtigsten Themen:



Sanktionspaket mit oder ohne Ölembargo

Eigentlich hätte auf dem Gipfel das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden sollen, das als wichtigste Maßnahme einen Importstopp für russisches Öl beinhaltet. Doch Ungarn und andere Länder ohne Zugang zum Meer, die stark von russischen Öllieferungen abhängig sind, pokern noch. Für Ungarn sind 800 Millionen Euro für den Umbau der Raffinerien und den Ausbau von Pipelines im Gespräch. Außerdem soll es für Ungarn vier Jahre Übergangszeit geben.



Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat sich trotzdem dagegen ausgesprochen, das Thema auf dem Gipfel zu verhandeln. Denkbar ist nun, dass die Staatschefs das Sanktionspaket ohne ein Ölembargo beschließen. Das wäre jedoch ein Rückschlag für die EU als Ganzes, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Geldhahn zudrehen will.



Hilfe für die Ukraine

Der Krieg bedeutet für die Ukraine einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 30 bis 50 Prozent. Die EU hat das Land bereits mit vier Milliarden Euro unterstützt. Die EU-Kommission hat weitere neun Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Sie sollen in Form von Krediten zu günstigen Bedingungen gewährt werden. Das Geld soll genutzt werden, um die Infrastruktur wieder aufzubauen und zu modernisieren. Zugleich sollen der Staat und die Institutionen gestärkt werden, um die Annäherung an die EU zu erleichtern. Die Kandidatur der EU soll auf dem Gipfel kein Thema sein, da die Kommission erst im Juni ihre Einschätzung dazu abgeben will.



Beschlagnahmung russischer Güter

Mehrere östliche Mitgliedsstaaten haben den Vorschlag gemacht, russische Güter zu beschlagnahmen und das Geld für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Das wirft jedoch rechtliche Fragen auf. Bislang werden die Güter der mit Sanktionen belegten Russen nur "eingefroren", das heißt, sie dürfen nicht mehr als Einkommensquelle benutzt werden. Das Konfiszieren von Gütern ist rechtlich wesentlich heikler und von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Die Staats- und Regierungschefs könnten sich darauf verständigen, diese Möglichkeit näher zu untersuchen.



Verteidigung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dessen Land noch bis Ende Juni den Ratsvorsitz hat, wollte diesen Gipfel vor allem für eine Debatte über die EU-Verteidigungspolitik nutzen. Größere Entscheidungen sind jedoch nicht zu erwarten. Die EU-Kommission hat bereits vorgeschlagen, die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern voranzutreiben. Im Gespräch ist auch ein Wegfall der Mehrwertsteuer beim Kauf von militärischem Material zwischen EU-Mitgliedsstaaten.



Ernährungssicherheit

Die EU sucht nach Wegen, das in der Ukraine gelagerte Getreide zu exportieren. Sie weist die russische Darstellung zurück, nach der die Sanktionen die Lebensmittelkrise in den Entwicklungsländern ausgelöst hätten. Konkret geht es um die Frage, ob das Getreide und die Ölfrüchte besser durch einen Solidaritätskorridor auf dem Landweg, auf dem Seeweg oder per Bahn über Belarus die Ukraine verlassen können. Das Thema ist dringend, da die Ernte sonst verrotten könnte.



Energiekrise

Die Staats- und Regierungschef werden auch über den von der EU-Kommission vorgestellten Plan beraten, der die EU möglichst schnell von Öl und Gas aus Russland unabhängig machen soll. Er sieht unter anderem Einsparungen, gemeinsame Einkäufe von Flüssiggas und Wasserstoff sowie den Ausbau erneuerbarer Energien vor. Brüssel schätzt den Finanzbedarf in den nächsten fünf Jahren auf mehr als 200 Milliarden Euro. Es ist jedoch noch unklar, wo das Geld herkommen soll. Frankreich will in diesem Rahmen einmal mehr für Atomkraft als klimaneutrale Energie werben. kol/fml