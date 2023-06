Deutsche Bahn will Kunden künftig digital besser informieren

Deutsche Bahn Apps © Revierfoto/IMAGO

Die Deutsche Bahn (DB) will ihre Kunden künftig besser informieren.

Berlin in Deutschland - Dafür soll die DB-App Navigator für Smartphones im kommenden November aktualisiert werden, erklärte die Bahn am Dienstag in Berlin. Wesentliche Infos etwa im Fall von Verspätungen sollen dann einfacher zu finden sein und übersichtlicher dargestellt werden. Außerdem sind eine Reihe neuer Funktionen geplant.

„Schon heute ist es selbstverständlich, dass sich Reisende digital informieren können“, sagte Stefanie Berk, DB-Vorstandsmitglied für Marketing und Vertrieb im Fernverkehr. Die DB-App gehe bereits ins 15. Jahr und sei für viele Menschen ein Reisebegleiter geworden. Auf 60 Millionen Geräten sei sie installiert.

In der neuen Version sollen Benachrichtigungen reduziert werden, damit die wesentlichen Informationen zur Strecke und möglichen Verspätungen und Anschlussverbindungen ins Zentrum rücken. Gleiswechsel und mögliche veränderte Wagenreihungen sollen einfacher dargestellt werden, Reisende würden die Informationen dazu in der aktuellen Version häufig nicht finden.



Verspätet sich ein Zug und verpassen Reisende dadurch den Anschluss, wird im Fernverkehr häufig die Zugbindung aufgehoben. Die neue App soll das klarer anzeigen. Kundinnen und Kunden der Bahn können alternative Routen dann leichter erkennen und darauf umsteigen. Zudem sollen erstmals Tickets für Hunde über den Navigator gebucht werden können und auch Fahrrad-Tickets sind ab November in der App erhältlich.



Eine Beta-Version der neuen App mit dem Namen Next DB Navigator ist bereits für Smartphones erhältlich. Im November werden die beiden Versionen dann zusammengeführt und aktualisiert. Nutzer müssen nichts weiter unternehmen. 200.000 Bahnkunden nutzen die neue App schon heute und liefern Feedback. So hätten sich viele einen Dark-Mode gewünscht, der akku- und augenschonend ist. In der neuen App wird es ihn geben. mb/pe