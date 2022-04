Mehr Punkte für selbe Leistung: Deutsche Bahn legt die Messlatte für Stammkunden höher

Teilen

DB-Zug im Bahnhof: Die Bahn passt ihr Vielfahrer-Modell an © Marijan Murat (dpa)

Die Deutsche Bahn schraubt an ihrem „BahnComfort“-Programm. Für viele Goodies brauchen Stammkunden künftig mehr Punkte.

München – Die Deutsche Bahn* passt ihr „BahnComfort“- Programm an. Ab 13. Juni heißt es „BahnBonus“. Die Konditionen ändern sich: Ab dann müssen Vielfahrer mehr Punkte sammeln, um Zugang zu allen Vorteilen zu bekommen.



Im neuen Programm werden Kunden in drei neue Statuslevel eingeteilt. Level eins wird dabei mit 1500, Level zwei ab 2500 und Level drei ab 6000 Punkten erreicht. Bisher benötigten Kunden 2000 Statuspunkte in 12 Monaten, um den BahnComfort Status zu erhalten. Aktuell können alle BahnComfort-Kunden das volle Vorteilsprogramm nutzen. In Zukunft wird abgestuft – je höher das Level, desto mehr Vorteile.

Deutsche Bahn: Details zu BahnComfort-Programm im Juni

Details sollen erst im Juni folgen. Ein – offiziell nicht bestätigter – früherer Planungsstand schlägt vor, dass der Zugang zur Lounge in Stufe 1 auf viermal pro Jahr beschränkt und generell nur mit Fahrkarte erlaubt wird. Auch „BahnComfort“-Sitzplätze soll es erst ab Stufe 2 geben. Die Gutscheine für die Bord-Gastronomie sollen ebenfalls nach Statuslevel abgestuft werden – zwischen vier und zwölf Kaffees pro Jahr. Ab Juni werden zudem alle Informationen zum Status in der „BahnBonus“-App gespeichert, nicht wie bisher auf der BahnCard. Die Laufzeiten für bisherige Statuskunden bleiben erhalten, verspricht das Unternehmen. (lf)