Deutsche Bank: Gewinn im dritten Quartal auf 1,1 Milliarden Euro verfünffacht

Deutsche Bank © IMAGO / Schöning

Die Deutsche Bank konnte ihren Quartals-Gewinn mehr als verfünffachen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Er stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 194 Millionen auf 1,1 Milliarden Euro, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Es ist das höchste Vorsteuerergebnis seit 2006 in einem dritten Quartal, wie Konzernchef Christian Sewing hervorhob.

Er verwies auf den im Juli 2019 gestarteten „erfolgreichen“ Umbau der Bank. Das Investmentbanking wurde geschrumpft, tausende Stellen wurden gestrichen. Die Bank reduzierte zudem die Kosten - im dritten Quartal um acht Prozent im Vorjahresvergleich.



Die Bank profitierte zudem von den höheren Zinsen. Die Gesamteinnahmen stiegen um 15 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Vor Steuern lag der Gewinn bei 1,6 Milliarden Euro.



Die „weiterhin gute Geschäftsentwicklung“ eröffne die Möglichkeit, die bisherige Umsatzprognose zu übertreffen, erklärte die Deutsche Bank weiter. Bislang rechnet sie mit 26 bis 27 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2022. ilo/pe