Deutsche Bank: Nettogewinn von gut fünf Milliarden Euro im vergangenen Jahr

Sehr gutes letztes Quartal

Die Deutsche Bank kam 2022 auf einen Nettogewinn von 5,03 Milliarden Euro.

Frankfurt am Main in Deutschland - Der kräftige Überschuss sei vor allem auf ein sehr gutes letztes Quartal zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Die Transformation der Deutschen Bank in den vergangenen dreieinhalb Jahren war ein Erfolg“, erklärte Vorstandschef Christian Sewing.

Laut Sewing handelt es sich um das beste Ergebnis der Deutschen Bank seit 15 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Gewinn praktisch verdoppelt.

Die Bank habe „in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld“ ihre „Widerstandskraft“ bewiesen, erklärte Sewing weiter. „Mit dieser Aufstellung fühlen wir uns gut gerüstet für die kommenden Jahre“, fügte er hinzu. ma/cne