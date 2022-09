Deutsche Bank setzt Betrugserkennungssoftware ein

Eine Geldkarte der Deutschen Bank mit Visa-Logo © Rüdiger Wölk/Imago

Um Betrug im Online-Handel vorzubeugen, arbeiten die Deutsche Bank und der US-Kartenanbieter Visa arbeiten zusammen.

Frankfurt/Main/Zürich - Händler, die ihre Zahlungen im Online-Handel über die Deutsche Bank abwickeln, könnten ab sofort eine automatisierte Betrugserkennung der Visa-Tochter Cybersource einsetzen, teilte Deutschlands größte Privatbank am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Technologie berechne unter Einsatz künstlicher Intelligenz und vorgegebener Regeln einen Risikowert für jede einzelne Transaktion. Potenziell betrügerische Transaktionen könnten so blockiert werden. «Der Einzelhandel wird immer digitaler, das setzt kleine und große Unternehmen immer neuen Betrugs- und Cyberrisiken aus», erläuterte Denise Burkett-Stus, Leiterin von Cybersource Europe.

Schweizer Nationalbank hebt Zins an

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt ihren Leitzins erneut an. Die Notenbank erhöht den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent. Mit dem Schritt wollen die Währungshüter dem erneut gestiegenen Inflationsdruck entgegenwirken, wie die SNB am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung erklärte. Zudem soll ein Übergreifen der Teuerung auf bisher weniger betroffene Waren und Dienstleistungen erschwert werden.

Es sei nicht auszuschließen, dass weitere Zinserhöhungen nötig seien, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, betonten die Währungshüter. Die SNB hatte bereits Mitte Juni die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit fünfzehn Jahren wieder angezogen. Seither ist die Teuerung in der Schweiz weiter gestiegen. Für August wiesen die Statistiker eine Inflation von 3,5 Prozent aus.

Damit sind die Negativzinsen der SNB nach beinahe acht Jahren Geschichte. Die Notenbank hatte diese am 18. Dezember 2014 eingeführt, zuerst mit einem Zins von minus 0,25 Prozent. Im Januar 2015 wurde der Leitzins mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses auf das rekordtiefe Niveau von minus 0,75 Prozent gesenkt. Die Schweizer Notenbank betonte am Donnerstag zudem ihre Absicht, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die SNB hatte 2021 für 21,1 Milliarden Franken Fremdwährungen gekauft. (dpa)