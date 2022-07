Deutsche Börse: Goldbestand von Anlegern steigt weiter

Symboldbild Gold.jpg © Michael Weber IMAGEPOWER via IMAGO

In den ersten sechs Monaten des aktuellen Jahres haben sich die Goldbestände von Anlegern bei der deutschen Börse auf Rekordniveau erhöht.

Frankfurt/Main - Zum 30. Juni waren 242 Tonnen des Edelmetalls eingelagert, wie die Deutsche Börse am Dienstag mitteilte. Zum Jahreswechsel waren es noch 237,6 Tonnen. Neues Gold legt der Frankfurter Marktbetreiber immer dann in seinen Tresor, wenn Anleger die Xetra-Gold-Anleihe erwerben. Für jeden Anteilschein wird ein Gramm des Edelmetalls hinterlegt. Ein solches börsengehandeltes Wertpapier auf Gold-Basis bietet auch die Börse Stuttgart an («Euwax Gold»).

Unter anderem als Schutz vor Inflation greifen Anlegerinnen und Anleger in Deutschland zu Gold. Das Edelmetall verliert seinen Wert auch in Krisenzeiten nie ganz. «Die Unsicherheit an den Märkten wird erstmal bestehen bleiben, deshalb rechnen wir weiterhin mit wachsendem Interesse an Gold», prognostizierte Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH in Frankfurt, der Emittentin von Xetra-Gold. Der für Anleger von der Deutschen Börse verwahrte Goldschatz hatte Ende Juni 2022 einen Gesamtwert von 13,5 Milliarden Euro. (dpa)