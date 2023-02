Deutsche Elektroautos verkaufen sich in China schlecht

Elektroauto von VW © Michael Bihlmayer/IMAGO

Deutsche Elektroautos haben sich einem Bericht zufolge in China 2022 schlecht verkauft.

Düsseldorf in Deutschland - So habe der Elektro-Marktanteil von Volkswagen bei gerade einmal 2,4 Prozent gelegen, berichtet das „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf ihm vorliegende Versicherungsdaten aus der Volksrepublik. BMW, Mercedes und Audi seien mit 0,8, beziehungsweise 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Ein-Prozent-Hürde gescheitert.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge 2022 in China 5,7 Millionen Elektroautos zugelassen. Nur etwa 200.000 davon ließen sich deutschen Marken zuordnen. Ein Großteil der verkauften Elektroautos stammt vielmehr von chinesischen Herstellern wie BYD sowie dem US-Konkurrenten Tesla. Allein von seinem kompakten SUV Model Y konnte Tesla den Angaben zufolge mehr Autos in China verkaufen, als die deutschen Autohersteller mit allen ihren Elektromodellen zusammen.

Während die Verbrenner-Fahrzeuge der deutschen Hersteller zu den meistverkauften Modellen in China zählen, haben Volkswagen, BMW und Mercedes dem Bericht zufolge seit Jahren Probleme, dort nennenswerte Stückzahlen ihrer Elektroautos zu verkaufen. jes