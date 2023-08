Deutsche Exporte stagnieren weiterhin

Container (Symbolbild) © Chris Emil Janssen/Imago

Die deutschen Exporte stagnieren auch weiterhin.

Wiesbaden in Deutschland - Die Ausfuhren legten im Juni im Vergleich zum Vormonat minimal um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Die Importe gingen hingegen um 3,4 Prozent zurück.

Demnach wurden Waren im Wert von 131,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 112,6 Milliarden Euro importiert. Es ergab sich ein Exportüberschuss von 18,7 Milliarden Euro.



Die Ausfuhren in andere EU-Staaten beliefen sich im Juni auf 71,5 Milliarden Euro. Wichtigster einzelner Abnehmer deutscher Produkte waren mit 12,7 Milliarden Euro weiterhin die USA, auch wenn die Ausfuhren nach Übersee um 0,2 Prozent sanken. Die Exporte nach China sanken stark um 5,9 Prozent auf 8,2 Milliarden.



Die Importe aus China legten hingegen um 5,3 Prozent auf 14,0 Milliarden Euro zu. Die Importe aus anderen EU-Ländern sanken um 3,1 Prozent und die aus den USA um 1,2 Prozent. pe/mt