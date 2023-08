Deutsche Fischer haben 2022 acht Prozent weniger Fisch gefangen

Fischkutter in der Nordsee (Symbolbild) © Stanislav Belicka/Imago

Deutsche Fischer haben 2022 im Vergleich zum Vorjahr acht Prozent weniger Fisch gefangen.

Bonn in Deutschland - Die insgesamt 1245 Fischereifahrzeuge landeten 150.249 Tonnen Fisch an, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) am Montag mitteilte. Gründe für den Rückgang seien gekürzte Fangquoten, weniger Fangtage sowie „jährliche Schwankungen durch Umwelteinflüsse“.

Aufgrund der gestiegenen Preise konnten die Fischer ihren Umsatz den Angaben zufolge von 161,6 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 187,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr steigern. Gut ein Drittel der Fänge entfiel auf den Hering, auf Platz zwei und drei der meist gefangenen Fische lagen der Blaue Wittling (14,5 Prozent) und die Sprotte (11,5 Prozent).



Mit fast 129.000 Tonnen landeten die deutschen Fischer den Großteil ihrer Fänge im Ausland an, vor allem in den Niederlanden. Weitere wichtige Häfen liegen in Dänemark und in Marokko. pe/hcy