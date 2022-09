Deutsche Gasspeicher laut Wirtschaftsministerium zu 85 Prozent gefüllt

Teilen

Gasspeicher Peissen (Symbolbild) © IMAGO / Jan Huebner

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind die Gasspeicher in Deutschland inzwischen zu rund 85 Prozent gefüllt.

Berlin in Deutschland - Damit sei "das gesetzlich erst für den 1. Oktober vorgesehene Speicherziel bereits erreicht", erklärte das Ministerium am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass die Gasspeicher zum 1. Oktober zu 85 Prozent und zum 1. November zu 95 Prozent gefüllt sind.

Der russische Gasriese Gazprom hat die Gaslieferungen nach Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Lieferstopp, der am Mittwoch begann, war zunächst mit turnusgemäßen Wartungsarbeiten an einer Kompressorstation begründet worden.

Eigentlich sollten die Lieferungen am Samstag wieder aufgenommen werden, doch am Freitagabend erklärte Gazprom, wegen eines Öllecks an einer Turbine seien keine Lieferungen über Nord Stream 1 möglich. Zur Dauer des Lieferstopps machte der Konzern keine Angaben.



Nach der Verhängung westlicher Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs hatte Russland bereits mehrfach seine Gaslieferungen nach Europa reduziert. hex/gt