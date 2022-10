Deutsche geben 2022 laut Bitkom mehr Geld für Apps aus denn jemals zuvor

Smartphone mit verschiedenen Apps (Symbolbild) © IMAGO/Felix Schlikis/Lobeca

Die Deutschen bezahlen in diesem Jahr so viel Geld wie nie noch für Apps.

Berlin in Deutschland - Bitkom schätzt die Summe auf 3,4 Milliarden Euro, das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband am Donnerstag mitteilte. Den größten Teil des Umsatzes (78 Prozent) erwirtschaften die Anbieter demnach mit In-App-Käufen.

14 Prozent der Einnahmen (486 Millionen Euro) entfallen auf Werbung innerhalb der Apps. Komplett kostenpflichtige Apps machen nur acht Prozent des Gesamtmarkts aus.



„Ob Information, Kommunikation, Unterhaltung, Einkaufen oder Reisen: Smartphones sind für einen Großteil der Menschen in Deutschland ein unverzichtbarer Teil ihres Alltags geworden. Dementsprechend wächst auch das Angebot an Apps“, erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Rund um Smartphones und Tablets habe sich in den vergangenen Jahren ein milliardenschweres Ökosystem entwickelt.

In der Corona-Pandemie hätten die Menschen mehr Zeit mit ihren Geräten und damit auch mit Apps verbracht. „Der App-Markt wird sich auf dem jetzt erreichten hohen Niveau einpendeln“, erklärte Rohleder. ilo/pe