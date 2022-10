Mehr Unabhängigkeit von zweifelhaften Rohstofflieferanten: BMW startet wegweisendes Wasserstoff-Projekt

Von: Andreas Höß

Petra Peterhänsel (r), Werksleiterin BMW Group Werk Leipzig, nimmt mit Jens Götze, Projektleiter Wasserstoffbrenner Lackierei, einen mit Wasserstoff funktionierenden Brenner in der Lackiererei in Betrieb. © Jan Woitas/dpa

Die deutsche Industrie will unabhängiger von Rohstofflieferanten wie Russland werden und klimaschonender produzieren. BMW hat nun in Leipzig ein wichtiges Pilotprojekt dafür gestartet.

Leipzig – Es ist nur ein unscheinbarer gelber Hebel im BMW-Werk in Leipzig, doch der Autobauer setzt viele Hoffnungen in ihn. Am Donnerstag hat Werkschefin Petra Peterhänsel den Hebel erstmals umgelegt und ein wichtiges Projekt gestartet. Seither befeuert in der Leipziger Lackiererei, wo der 1er- und 2er-BMW sowie künftig der Mini Countryman ihre Farbe abbekommen, nämlich Wasserstoff statt Erdgas einen der dortigen Brenner. BMW produziert zudem in Garching seit kurzem eine Kleinserie von Brennstoffzellen.

BMW startet wegweisendes Projekt: Wasserstoff statt Erdgas

Wasserstoff statt Erdgas im Autobau: Als BMW sich zum ersten Mal ernsthaft mit dieser Idee beschäftigt hat, ging es nur darum, CO2 einzusparen. Das klimaschädliche Gas entsteht nämlich nicht nur beim Fahren eines Autos, sondern auch bei seiner Produktion, die Rohstoffe, Strom und auch viel Erdgas verschlingt. Seit dem Überfall Russlands hat die Substituierung des fossilen Brennstoffs plötzlich aber noch einen anderen Effekt: Mehr Wasserstoff bedeutet auch weniger Gas. Und Gas ist gerade schwer zu bekommen und teuer – und das bleibt wohl so. Mit der Umstellung würde man also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Dass BMW die Lackiererei für den Pilotversuch ausgewählt hat, hat gute Gründe. Bisher wird der frische Lack auf den Karossen fast überall auf der Welt mit Brennern getrocknet, die mit Erdgas betrieben werden. „Die Lackiererei ist in den Autofabriken der größte Einzelverbraucher von Erdgas“, erklärt Stefan Fenchel, der bei BMW für das Projekt „Grünes Werk“ und für den Pilotversuch mit Wasserstoff zuständig ist. Allein die Lackiererei in Leipzig, wo am Tag etwa 1.000 Autos vom Band laufen, verbraucht im Jahr 53 Gigawattstunden Erdgas, so viel wie 2.500 bis 3.000 Einfamilienhäuser. „Man hat hier also ein ziemlich großes Einsparpotenzial“, sagt Fenchel.

Standort für Wasserstoff-Projekt kein Zufall - noch steht BMW vor Herausforderungen

Auch der Standort ist kein Zufall. 2013 eröffnete BMW in Leipzig die erste Wasserstofftankstelle, nun sind dort über 130 mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge und Gabelstapler unterwegs. Erfahrung hat man hier also. Und, viel wichtiger: Wasserstoff ist durch die Nähe zum mitteldeutschen Chemiedreieck da. In Bitterfeld produziert Nobian seit einem Jahr grünen Wasserstoff und Linde baut in Leuna den größten Elektrolyseur der Welt. Gespeist soll die Anlage von den unzähligen Windrädern der Region werden, außerdem gibt es hier Stromtrassen zu den Windparks auf See.

Roboter messen die Dicke des Lacks auf einer Autokarosserie. © Ronny Hartmann / AFP

Ein Selbstläufer ist das Projekt trotzdem nicht. Nicht nur, weil Leipzig zwar Teil des mitteldeutschen Nukleus für Wasserstoff ist, die Pipeline bisher aber wenige Kilometer vor dem Werk endet. Man sei im Gespräch mit der Stadt und den Anbietern und hoffe, dass die Fabrik schon 2024 angeschlossen werde, heißt es bei BMW. Bis dahin muss der Stoff das letzte Stück auf der Straße transportiert und im Werk gelagert werden. Doch, und das ist der zweite Punkt: Noch geht das. Denn bisher ist nicht einmal ein Prozent der Brenner in der Lackiererei auf Wasserstoff umgestellt. „Das Ganze ist alles andere als trivial“, erklärt BMW-Experte Fenchel. Man müsse erst erproben, wie gut die Wasserstoff-Wärme den Lack trocknet. Klappe das und werde die Fabrik wirklich an die Pipeline angeschlossen, werde es dennoch Jahre dauern, um alle Brenner bei laufendem Betrieb zu tauschen.

BMW-Projekt auch für andere Unternehmen interessant

Nichtsdestotrotz dürften auch andere Unternehmen mit Interesse nach Leipzig blicken. Auch die Glas-, Stahl- oder Chemiebranche braucht viel Gas und steht wegen ihres ökologischen Fußabdrucks unter Druck. Längst fordern nicht mehr nur Umweltverbände und die Politik ein Umdenken, auch Kunden und Aktionäre wollen das. Selbst das Kostenkalkül verbessert sich durch die Explosion der Gaspreise. BMW verweist auf Studien, dass die Kilowattstunde Wasserstoff im Jahr 2030 etwa 75 Euro kosten könnte, Erdgas liegt momentan bei 200 bis 300 Euro, vor dem Krieg waren es 45 Euro. Die Industrie wünscht sich dazu noch eine preisliche Förderung durch die Politik, wie es sie in den Niederlanden gibt. „Das würde sich lohnen, um möglichst viele Firmen zum Umstieg zu bewegen“, erklärt Fenchel.

Für die BMW-Werke in München, Dingolfing und Regensburg ist Wasserstoff vorerst trotzdem keine Lösung. „Hier fehlen die ausreichende Menge an grünem Strom und auch die Infrastruktur“, sagt Fenchel. Vor 2040 wird es schwierig, hieß es auch in Gesprächen mit den Stadtwerken. Langsam scheint aber ein Umdenken einzusetzen, auch in der Politik. „Hubert Aiwanger ist jedenfalls Feuer und Flamme für die neue Technik“, sagt Stefan Fenchel. Den Worten müssten nun aber auch möglichst schnell Taten folgen, mahnt er. Denn der Aufbau eines Wasserstoffnetzes dauere Jahre. Das Rennen um die besten Industriestandorte hat damit längst neu begonnen.