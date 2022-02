Deutsche Industrie verzeichnet deutliches Auftragsplus

Die deutsche Industrie geht mit einem kräftigen Auftragsplus ins laufende Jahr.

Wiesbaden - Die Bestellungen legten im vergangenen Jahr gegenüber dem Corona-Krisenjahr 2020 um 17,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das Niveau des Vor-Krisenjahres 2019 wurde um 9,3 Prozent überschritten. Im Dezember 2021 stieg der um Preiserhöhungen bereinigte (reale) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember 2020 verzeichneten die Betriebe ein Plus von 5,5 Prozent.

Die Auftragsbücher der Industrie seien so prall gefüllt wie noch nie seit Anfang der 60er Jahre, erläuterte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. «Jetzt kommt es darauf an, dass sich die Lieferengpässe entspannen, um eine Erholung der Industrieproduktion zu ermöglichen.» Wegen Lieferengpässen und Materialmangel können viele Unternehmen in Deutschland die Aufträge nicht im gewohnten Tempo abarbeiten. Das dämpft die Produktion. (dpa)