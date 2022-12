Deutsche Industrieproduktion im Oktober weitgehend stagniert

Industrieproduktion (Symbolbild) © Breidenbach/IMAGO

Nachdem die Industrieproduktion in Deutschland im September überraschend zugenommen hatte, hat sie im Oktober weitgehend stagniert.

Wiesbaden in Deutschland - Die reale Produktion im produzierenden Gewerbe ging verglichen mit September um 0,1 Prozent zurück, verglichen mit dem Vorjahresmonat gab es keine Bewegung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Im September war die Produktion im produzierenden Gewerbe (also die reine Industrieproduktion plus Energie und Bau) zum Vormonat noch deutlich um 1,1 Prozent gestiegen. Nun sank vor allem die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen - und zwar um 3,6 Prozent verglichen mit September.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnte vor einem „Rezessionswinter“ in der Industrie. Die Produktion „tritt trotz nachlassender Materialengpässe auf der Stelle“, erklärte Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Besonders die energieintensiven Unternehmen drosselten ihre Produktion erneut. Gründe seien die hohen Gas- und Strompreise. Die Aussichten blieben „pessimistisch“. hcy/pe