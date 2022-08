Deutsche Nordseehäfen: Beschäftigte bekommen deutlich mehr Lohn

Teilen

Verdi-Logo (Symbolbild) © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die etwa 12.000 Beschäftigten der Seehäfen in Deutschland erhalten rückwirkend ab 1. Juli deutlich mehr Lohn.

Berlin / Hamburg in Deutschland - In zehnter Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) am Montag, wie Verdi mitteilte. Die Verdi-Tarifkommission muss noch zustimmen.

Die Einigung sieht eine Lohnerhöhung rückwirkend ab 1. Juli vor, die je nach Lohngruppe laut Verdi 7,9 bis 9,4 Prozent beträgt. Ab 1. Juni 2023 ist eine weitere Erhöhung um weitere 4,4 Prozent vorgesehen - wenn die Inflationsrate darüber liegt, tritt eine Inflationsklausel in Kraft, die eine Teuerung bis 5,5 Prozent ausgleicht. Sollte die Inflationsrate noch höher liegen, haben die Tarifparteien eine Pflicht zu Verhandlungen vereinbart.

Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth nannte die Einigung "ein sehr gutes Ergebnis". Wichtigstes Ziel sei ein "echter Inflationsausgleich" gewesen, "um die Beschäftigten nicht mit den Folgen der galoppierenden Preissteigerung allein zu lassen. Das ist uns gelungen." Der ZDS erklärte, das Verhandlungsergebnis stelle für die Seehafenbetriebe eine sehr hohe Belastung dar. ilo/cha