Chaos bei der Deutschen Post: Warum gerade so viele Briefe nicht ankommen

Von: Lisa Mayerhofer

Immer mehr Menschen beschweren sich über nicht oder zu spät zugestellte Briefe und Pakete bei der Deutschen Post. Der Konzern kämpft mit vielen Problemen – die bis Weihnachten andauern können.

München – In ganz Deutschland häufen sich derzeit Beschwerden über die Deutsche Post: Briefe und Pakete werden verspätet oder gar nicht zugestellt. Menschen warten auf wichtige Unterlagen, Ausweise, Krankschreibungen oder Rezepte. Auch die Bundesnetzagentur schlägt Alarm.

„Uns erreichen im Moment ungewöhnlich viele Beschwerden“, sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. „Wir dringen auf eine zügige Verbesserung der Lage. Eine verlässliche Postversorgung ist wichtig für uns alle“, betonte Müller.

Chaos bei der Deutschen Post

Von Juli bis September waren 11.500 Beschwerden über Post- und Paketdienstleister eingegangen, in den meisten Fällen ging es um die Briefzustellung der Deutschen Post. Der Dreimonatswert war höher als die Gesamtzahl aller Beschwerden im ersten Halbjahr (8900). Zählt man alle Beschwerden der ersten drei Quartale zusammen, so sind es schon jetzt ein Drittel mehr als im ganzen Vorjahr (15.100).

Die Post begründet die Probleme in den vergangenen Monaten mit einem hohen Krankenstand in Pandemiezeiten und mit dem angespannten Arbeitsmarkt. Man tue derzeit „alles, um weitere Mitarbeiter zu finden und hohe Ausfälle aufgrund von Corona zu kompensieren und so die gewohnte gute Qualität zu liefern“, sagte eine Firmensprecherin. „Jeder verspätet ankommende Brief ist einer zu viel und dafür entschuldigen wir uns bei unseren Kunden.“ Insgesamt stelle man immer noch mehr als 80 Prozent aller Briefe am nächsten Werktag und mehr als 95 Prozent nach zwei Tagen zu und erfülle damit den gesetzlichen Standard.

Trotzdem warten viele Betroffene viel länger auf ihre Post: Leserin Uta Schütze (Name geändert) aus München hatte beispielsweise dreieinhalb Wochen einen leeren Briefkasten, wie sie dem Münchner Merkur berichtete: „Das geht einfach nicht.“ Sie habe auf die Zustellung wichtiger Krankenkassenunterlagen und einer neuen Kreditkarte gewartet.

Post braucht fürs Weihnachtsgeschäft 10.000 zusätzliche Mitarbeiter

Auch die Zusteller selbst haben viele Beschwerden. Ein Post-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, verriet dem Fernsehsender RTL: „Die Probleme der Post sind auch hausgemacht. Immer höhere Belastungen in der Zustellung für die Mitarbeiter, dadurch hoher Krankenstand.“ Thorsten Kühn, Bundesfachgruppenleiter Postdienste bei der Gewerkschaft Verdi, sieht das ähnlich. „Die Zusteller gehen nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie am Stock“, sagt Kühn der Zeit.

Denn die Sendungsmengen, vor allem im Paketbereich, hätten seit 2020 extrem zugenommen. Allerdings habe die Post trotzdem Anfang des Jahres tausende befristete Verträge auslaufen lassen, weil man Einbrüche befürchtete. „Das fällt denen jetzt auf die Füße“, so Kühn. Die Betroffenen hätten sich nun schon längst andere Jobs gesucht. Währenddessen sucht die Post händeringend neue Mitarbeiter. Tausende neue Arbeitskräfte würden seit dem Sommer pro Monat eingestellt, so die Zeit.

Die Post muss zusehen, ihr Personalproblem schnell in den Griff zu bekommen. Bald ist Weihnachten – die arbeitsreichste Zeit des Jahres für das Unternehmen. Für das Weihnachtsgeschäft brauche die Post noch 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte, sagte Kühn der Zeit: „Dafür müssten allerdings 16.000 Leute eingestellt werden, damit am Ende 10.000 übrigbleiben.“

Thomas Schneider, Betriebschef von Post & Paket Deutschland, wies dabei auch auf die aktuell sehr angespannte Arbeitsmarktsituation in der Wirtschaft hin. Zudem sei die Zahl der Corona-Infektionen in den Betriebsstätten der Post gestiegen, man stehe vor großen Herausforderungen. (lma/dpa)