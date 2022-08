Deutsche Post: Deutliche Erhöhung der Paketpreise für Geschäftskunden ab 2023

DHL-Wagen vor einer Post-Filiale © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Deutsche Post DHL Paket plant eine deutliche Erhöhung der Paketpreise für Geschäftskunden ab Januar 2023.

Bonn in Deutschland - Zum einen steigt der "Basispreis", zum anderen führt DHL Paket einen Energiezuschlag ein sowie einen Zuschlag in Zeiten "besonders hoher Paketaufkommen" im November und Dezember, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Preise für Privatkunden blieben unverändert.

Die Höhe des Energiezuschlags wird den Angaben zufolge monatlich auf Basis der Preisentwicklung von Diesel, Gas und Strom ermittelt. Eine Gewichtung der drei Komponenten erfolge auf Basis des Energiemixes einer durchschnittlichen Sendung.



Der sogenannte "Peakzuschlag" im November und Dezember sei "im Markt bereits üblich", erklärte das Unternehmen. Er soll 19 Cent betragen. Gründe für diesen Zuschlag seien notwendige Investitionen in die eigene Infrastruktur, ein hoher Personalaufwand sowie höhere Einkaufspreise rund um Weihnachten.

Bestandteil der Preiserhöhung ist zudem eine Anpassung des Maut- und CO2-Zuschlags, wie DHL Paket weiter erklärte. Dieser erhöhe sich um 0,01 Euro pro Sendung aufgrund steigender Mautsätze sowie höherer CO2-Preise pro Tonne. Die Preisanpassungen seien wegen der massiven Kostensteigerungen "unausweichlich", erklärte der Konzern. ilo/bk