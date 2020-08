Deutsche Telekom: Das sind die operativen Geschäftsbereiche des Bonner Telekommunikationskonzerns

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Lange Kabelstrecken machen den #Netzausbau im ländlichen Raum aufwendig und teuer. Das Beispiel im baden-württembergischen #Waldshut-Tiengen zeigt aber, wie es mit Unterstützung der Kommune auch besser gehen kann. 36 Kilometer Glasfaserkabel und 25 Kilometer Tiefbau in teils felsigem Gelände sind notwendig, um die gut 900 neuen Anschlüsse zu realisieren. Mehrere Kolonnen arbeiten seit August auf verschiedenen Baustellen parallel. Wie genau das aussieht, erfahrt ihr in unserem neuen #YouTube Video auf „Telekom Netz“. Jeden Dienstag gibt’s übrigens eine neue Episode zum Thema Breitbandausbau und Netze. PS: Wir haben die Bagger magenta gefärbt. 😉 . . Long cable distances make network expansion in rural areas complex and expensive. However, the example in Waldshut-Tiengen in Baden-Württemberg shows how things can also be improved with the support of the local authorities. 36 kilometers of fiber optic cable and 25 kilometers of underground work in partly rocky terrain are necessary to realize the 900 new connections. Since August, several columns have been working in parallel on different construction sites. You can find out exactly what this looks like in our new YouTube video on our channel "Telekom Netz". By the way, every Tuesday there's a new episode about broadband expansion and networks. We colorized the diggers 😉