Deutsche trinken weniger Wein

Paar stößt mit Rotwein an © igor terekhov/IMAGO

Der Weinkonsum in Deutschland ist zuletzt zurückgegangen.

Mainz in Deutschland - Das Deutsche Weininstitut (DWI) gab am Mittwoch Zahlen für das vergangene Weinwirtschaftsjahr bekannt, das von Anfang August 2021 bis Ende Juli 2022 läuft. In diesem Zeitraum wurden rechnerisch pro Kopf 19,9 Liter Wein getrunken - ein Rückgang um 0,8 Liter oder grob einer Flasche Wein im Jahresvergleich. Der Konsum von Schaumwein blieb stabil bei 3,2 Litern.

Die Bilanz betrachtet sowohl die eingekauften Weine als auch das, was außer Haus getrunken wird. Den Rückgang bei den klassischen Weinen führt das Institut auf den demografischen Wandel und ein verändertes gesellschaftliches Konsumverhalten zurück. hcy/pe