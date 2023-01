Deutsche Wirtschaft Ende 2022 leicht geschrumpft

Statistisches Bundesamt © Schöning/IMAGO

Die deutsche Wirtschaft ist Ende 2022 leicht geschrumpft.

Wiesbaden in Deutschland - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Besonders die privaten Konsumausgaben, welche die Wirtschaft bislang gestützt hatten, gingen demnach zurück.

Über das ganze Jahr 2022 gesehen sei die Wirtschaft um preisbereinigt 1,8 Prozent gewachsen, erklärte das Bundesamt weiter. Mitte Januar waren die Statistiker in einer ersten Schätzung von 1,9 Prozent Wachstum ausgegangen - zu diesem Zeitpunkt hatten sie für das vierte Quartal noch eine Stagnation des BIP erwartet.



Die privaten Konsumausgaben - etwa fürs Reisen und Ausgehen nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen - legten über das Jahr gesehen stark zu und waren die wichtigste Wachstumsstütze der Wirtschaft. Zum Jahresende flaute die Konsumlaune jedoch wieder ab. Wirtschaftsexperten gehen insbesondere deshalb in diesem Jahr wenn überhaupt nur von einem schwachen Wachstum aus. pe/bk